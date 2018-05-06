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Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец“ впервые участвует в Ночи музеев
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Филиал ЦВММ «Подводная лодка Д-2 „Народоволец“ впервые участвует в Ночи музеев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Фактически все узлы и агрегаты подлодки, включая немецкий дизель МАN, воссозданы, что позволяет увидеть, прочувствовать, в каких условиях жили и несли боевую службу советские подводники.
Филиал Центрального военно-морского музея (ЦВММ) «Подводная лодка Д-2 „Народоволец“ впервые за годы своего существования примет участие в акции „Ночь музеев“ с 19 на 20 мая.
Как становятся героями, каков распорядок дня на подводной лодке, как проходит посвящение новобранцев — об этом и многом другом гостям подводной лодки Д-2 „Народоволец“ расскажут настоящие морские волки, ветераны Военно-Морского Флота. Перед входом в филиал, в 19:00, 20:30 и в 22:00 пройдут ретродефиле женской моды 1940-х годов. Рядом с музее расположатся два полевых лагеря времен Великой Отечественной войны, где в 19:30, 21:00 и 22.30 состоятся реконструкции исторических боев, посвященные морским десантам военного времени. Гостей также будут ждать полевая кухня и каша и чай по-флотски.
Посетив музей, гости узнают о северных походах „Народовольца“, когда летом 1933 года лодка в группе кораблей ЭОН-1 по только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу перешла на Север, и 5 августа 1933 года вошла в состав Северной военной флотилии. В августе 1936 года „Д-2“ под командованием капитана 2 ранга Л. М. Рейснера, в паре с „Д-1“, посетила Новую Землю и, пройдя проливом Маточкин Шар, вышла в Карское море. Следующий поход лодка совершила к Лофотенским островам. Узнали моряки и об обеспечении радиосвязью подводной лодкой „Д-2“ перелета летчика В. К. Коккинаки на самолете „Москва“ из СССР в США в 1939 году.
Великую Отечественную войну экипаж Д-2 встретил на Балтийском заводе. Подводники делили тяготы блокадной зимы 1941-1942 годов с ленинградцами. Тяжелая обстановка на сухопутном фронте зимой 1941-1942 года под Ленинградом вынуждала командование флотом укреплять ряды защитников города. 15 человек из экипажа ПЛ „Д-2“ во главе с комиссаром лодки Я. Т. Кощубовым были включены в состав 2-й бригады морской пехоты и защищали город. Все они пали смертью храбрых.
Подводная лодка под командованием капитана 3 ранга Р. В. Линденберга первый боевой поход совершила с 23 сентября по 4 ноября 1942 года и уже на следующие сутки угодила в противолодочную сеть. Две ночи (днем погружались, чтобы противник не обнаружил лодку) аварийная партия из 13 человек на волнении и при холодной осенней погоде освобождала лодку от стальных тросов. Освобожденная от сетей, „Д-2“ прорвалась в Южную Балтику, торпедировала у о. Борнхольм транспорт „Якубус Фрицен“ водоизмещением 4 090 т., а еще через пять дней атаковала конвой, в состав которого входили два железнодорожных парома, перевозивших солдат вермахта. При возвращении лодку начали преследовать противолодочные корабли: в течение четырех часов на нее было сброшено 48 глубинных бомб, но, несмотря ни на что, „Д-2“ благополучно вернулась в Ленинград, где ее встречал сам главком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов.
В послевоенный период лодка в составе Краснознаменного Балтийского флота, в 1953-1954 годах участвовала в специальных испытаниях систем микроклимата для первых атомных подводных лодок. В 1956 году „Д-2“ выведена из боевого состава флота и до 1987 года использовалась как учебно-тренировочная станция и базировалась в Кронштадте.
В конце 80-х годов Правительство приняло специальное постановление о создании мемориального комплекса, посвященного героям–подводникам Великой Отечественной войны, ученым, конструкторам и судостроителям подводного флота. С 1987 по 1994 год проведены восстановительные работы на Балтийском заводе с участием ЦКБ МТ „Рубин“ и Центрального военно–морского музея.
Среди „подводных музейных кораблей“ России и других стран мира подводная лодка „Д-2“ занимает особое место. Это отмечают многочисленные посетители и иностранные специалисты. Уникальность подлодки в том, что в период строительства ее на Балтийском заводе (1927-1931 гг.) не было электросварки, и потому люди своими глазами могут увидеть уникальный клепанный прочный корпус. Фактически все узлы и агрегаты, включая немецкий дизель МАN, воссозданы, что позволяет увидеть, прочувствовать, в каких условиях жили и несли боевые службы советские подводники.
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