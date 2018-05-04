Москвичи возвели глаза к небу и увидели «Кинжалы»

В небе над Москвой в рамках репетиции авиационной части парада Победы пролетели истребителя пятого поколения Су-57, а также новейшие гиперзвуковые комплексы «Кинжал». Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает ТАСС

Также впервые в парадном строю авиации был представлен истребитель МиГ-29СМТ.

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые был представлен президентом России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты 9М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31.

Всего на параде Победы будет представлено 75 самолетов и вертолетов, в том числе ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22МЗ, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолеты Ил-76МД, истребители Су-35С, Су-30СМ и другие.