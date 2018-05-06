США в ответ на агрессию РФ усиливают военное присутствие в Атлантике

Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность. Об этом сообщает «Голос Америки».

Пентагон объявил 4 мая, что США восстанавливают Второй флот, почти через семь лет после того, как он был расформирован из соображений экономии средств и организационной структуры.

«Это динамический ответ на динамичное среда безопасности, — заявил журналистам на борту авианосца George H. W. Bush командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон . — Так как мы уже видим возникающую конкуренцию за власть великих держав. Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и любой другой, особенно — Северная Атлантика».

Второй флот, который будет базироваться на военно-морской базе Норфолк (штат Вирджиния) и начнет свою деятельность 1 июля, был расформирован в 2011 году. С тех пор наблюдается резкий рост российской военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия также стала более агрессивно действовать в конфликтах в Украине Сирии , что привело к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой

Издание отмечает, что ранее в этом году Пентагон объявил о новой стратегии национальной обороны, которая определяет приоритетом ответ на вызовы России и Китая . Это был последний сигнал изменения приоритетов после более чем 15 лет борьбы с терроризмом.

В пятницу Пентагон также сообщил, что США предложили разместить в Норфолке планируемое командования совместных сил НАТО в Атлантике. Предполагается, что при этом управление материально-техническим обслуживанием общих сил, как полагают, будет в Германии

Такой план был одобрен министрами обороны НАТО на февральской встрече в рамках более масштабных усилий по обеспечению безопасности океанских транспортных путей и линий связи между Европой и Северной Америкой.