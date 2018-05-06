Ещё
США в ответ на агрессию РФ усиливают военное присутствие в Атлантике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США в ответ на агрессию РФ усиливают военное присутствие в Атлантике 

ИноСМИ 57 минут назад
Фото: ИноСМИ
Военно-морские силы США увеличивают свое присутствие в Атлантическом океане и восстанавливают структуры военного командования в ответ на растущую российскую военную активность. Об этом сообщает «Голос Америки».
Пентагон объявил 4 мая, что США восстанавливают Второй флот, почти через семь лет после того, как он был расформирован из соображений экономии средств и организационной структуры.
«Это динамический ответ на динамичное среда безопасности, — заявил журналистам на борту авианосца George H. W. Bush командующий военно-морскими операциями адмирал Джон Ричардсон. — Так как мы уже видим возникающую конкуренцию за власть великих держав. Атлантика является таким же динамично меняющимся театром военных действий, как и любой другой, особенно — Северная Атлантика».
Второй флот, который будет базироваться на военно-морской базе Норфолк (штат Вирджиния) и начнет свою деятельность 1 июля, был расформирован в 2011 году. С тех пор наблюдается резкий рост российской военно-морской активности в Северной Атлантике и в Арктике. Россия также стала более агрессивно действовать в конфликтах в Украине и Сирии, что привело к обострению напряженности между Вашингтоном и Москвой.
Издание отмечает, что ранее в этом году Пентагон объявил о новой стратегии национальной обороны, которая определяет приоритетом ответ на вызовы России и Китая. Это был последний сигнал изменения приоритетов после более чем 15 лет борьбы с терроризмом.
В пятницу Пентагон также сообщил, что США предложили разместить в Норфолке планируемое командования совместных сил НАТО в Атлантике. Предполагается, что при этом управление материально-техническим обслуживанием общих сил, как полагают, будет в Германии.
Такой план был одобрен министрами обороны НАТО на февральской встрече в рамках более масштабных усилий по обеспечению безопасности океанских транспортных путей и линий связи между Европой и Северной Америкой.
Как сообщалось ранее, в странах Балтии, Польше и на Балтийском море в июне пройдет серия военных учений Североатлантического альянса. С 3 по 15 июня в Литве, Польше, Эстонии и Латвии состоятся международные учения Saber Strike, в которых примут участие 18 тысяч военных из 19 стран НАТО и партнеров альянса.
ИноСМИ: последние новости
Сирийский гамбит России может привести к тому, что Израиль продемонстрирует свое военное превосходство Как США уничтожили своего самого опасного противника Российская боевая техника не располагает защитой от «Джавелинов»
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»93
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»210
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1153
Турция «пригрозила» США из-за С-40075
Россиян заставят страховать жилье56
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
00:54
Российский космонавт показал исчезающую Луну
Наука и техника
00:39
«Миролюбивая» Северная Корея напомнила о себе США
В мире Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение