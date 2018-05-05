Новые «игрушки» российских военных способны выполнить самые сложные задачи

России готовятся отметить День Победы. 9 мая парады пройдут в 27 городах страны. Главный — на Красной площади в Москве . Именно там представят новинки отечественного вооружения.

Идут последние приготовления перед парадом Победы. Солдаты наводят лоск и докрашивают технику. Парад 2018 года, обещают военные, будет удивительным.

Боевые роботы на Красной площади появятся впервые. Это «Уран 9» — ударная беспилотная машина наземного типа. С виду — небольшой гусеничный танк с различным вооружением, как то: крупнокалиберный пулемет, гранатометы, управляемые ракеты — все, что нужно для боев в плотной городской застройке.

Про эту машину не раз говорили в новостях, когда российские саперы разминировали сирийскую Пальмиру. Техника тогда показала себя на высшем уровне. В боевых условиях прошли испытания и летающие беспилотники «Корсар» и «Катран».

Масса «Катрана» — чуть больше полутонны — эдакий маленький вертолет. Игрушкой кажется и боевой беспилотник «Корсар»: он больше напоминает радиоуправляемый самолет, только с реальными боевыми ракетами. Да и задачи он может выполнять самые сложные на высоте в 5 тысяч метров.

Боевая машина поддержки танков уже себя хорошо зарекомендовала в полевых условиях. Проверку боем она тоже прошла в сирийских пустынях, но успела поучаствовать и в российских широкомасштабных учениях «Запад-2017»

Необходимость в такой машине у военных появилась еще в 80-е годы прошлого века с развитием ручных гранатометов. Теперь танковые ударные части в бою прикрывают терминаторы, которые могут действовать и в одиночку. Особенно хорошо зарекомендовали они себя в городских боях.

Новые образцы техники получает и арктическая военная группировка. На параде в этом году представят современные снегоходы.

При своей массе более тонны эти машины могут развивать скорость до 60 километров в час по глубокому рыхлому снегу глубиной более метра. Оснащены снегоходы пулеметом. В будущем планируется на них устанавливать и ручные гранатометы.

В воздухе 9 мая тоже будут новинки. В боевом строю пройдут новейшие «Миг 31» с ракетой «Кинжал». Ни одна страна мира не имеет подобного вооружения и уж тем более не демонстрирует открыто самые передовые разработки.

В параде 2018 года по Красной площади пройдет более 150 образцов техники. В воздух поднимется 75 самолетов и вертолетов.