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В Гвардейском районе прошёл фестиваль малой авиации
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В Гвардейском районе прошёл фестиваль малой авиации 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Жители и гости Калининградской области смогли примерить на себя роль пилотов, забравшись в кабины самолётов, парапланов и диковинных летательных аппаратов.
В Гвардейском районе прошёл фестиваль малой авиации. Жители и гости Калининградской области смогли почувствовать себя в роли пилота, забравшись в кабины самолётов, парапланов и дельтапланов. Кроме авиации, на фестивале работала выставка оружия и военной техники.
Воздушные фигуры, крутые виражи и отважные парашютисты. На фестивале малой авиации абсолютно каждый мог проникнуться романтикой неба, сев за штурвал самолёта. Правда, не покидая взлётную полосу.
Этот аппарат называется «Автожир». Это гибрид между самолётом и вертолётом. Кабина у него открытая, поэтому на высоте птичьего полёта следует надевать шлем. В нём ни ветер, ни дождь не страшны.
Пока одни гости праздника забирались в кабину пилота впервые в жизни, другие смотрели на самолёты с ностальгией. Александр Панасенко провёл в небе 20 тысяч часов. Это более двух лет непрерывного полёта. За время работы пилотом Александр Панасенко облетел практически полмира от Америки до восточных стран.
Александр Панасенко, пилот международных авиалиний:
— С земли не увидишь эту землю сверху, всю красоту земли. Романтика неба это, наверное, с детства. Я по себе скажу, не знаю, как у других, но с детства тянет в небо.
Любой самолёт можно было потрогать и осмотреть снаружи и изнутри. На выбор около десятка моделей крылатых машин. В одной из таких бывший техник Виталий Янин знает каждый винтик.
Виталий Янин, житель Калининграда:
— Конкретно я работал с таким самолётом. Я его обслуживал, АН-2. Доводилось и летать с командиром в качестве второго пилота.
Фестиваль приурочили к 73-й годовщине Великой победы. В этот день вспомнили не только о героях Отечества, но и о четвероногих связистах и сапёрах, которые помогали солдатам в ожесточённых боях. В честь защитников Родины активисты вместе с собаками устроили шествие по аэродрому.
Владимир Соломатин, директор гвардейского авиационно-спортивного клуба:
— Мы решили на этой площадке собрать все патриотические силы, какие у нас есть. Это исторические клубы, военно-спортивные клубы, кадетские классы. Это действующие вооружённые силы. То есть, Балтийский флот принимает активное участие.
Сесть за штурвал железной птицы можно не только на фестивале малой авиации. В Гвардейском авиационно-спортивном клубе опытные пилоты научат летать и прыгать с парашютом любого новичка.
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