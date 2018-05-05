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Фрегат Балтфлота «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр
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Фрегат Балтфлота «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» Балтийского флота совершил деловой заход на Кипр, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту Роман Мартов.
"Сторожевой корабль Балтийского флота "Ярослав Мудрый", в настоящее время выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр)", — сказал он.
Как отметил Мартов, визит запланирован для пополнения корабельных запасов до требуемых норм. Российские военные моряки также получат возможность посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу.
Мартов сообщил, что «Ярослав Мудрый» покинул военную гавань Балтийска 15 апреля и взял курс в Средиземное море в рамках плановой ротации сил постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземноморье.
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