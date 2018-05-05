Фрегат Балтфлота «Ярослав Мудрый» совершил деловой заход на Кипр

"Сторожевой корабль Балтийского флота " Ярослав Мудрый ", в настоящее время выполняющий задачи в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море, совершил деловой заход в порт Лимасол (Республика Кипр)", — сказал он.

Как отметил Мартов, визит запланирован для пополнения корабельных запасов до требуемых норм. Российские военные моряки также получат возможность посетить местные достопримечательности и отдохнуть на берегу.