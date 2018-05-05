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Замминистра обороны рассказал о решении принять на вооружение «Терминатор»
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Замминистра обороны рассказал о решении принять на вооружение «Терминатор» 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минобороны РФ решило принять боевую машину поддержки танков «Терминатор» на вооружение после ее успешного участия в боевых действиях в Сирии, рассказал замминистра обороны Юрий Борисов.
Ранее сообщалось, что «Терминаторы» впервые примут участие в Параде Победы на Красной площади в этом году.
"Разработка эта уже достаточно давно проведена, но, к сожалению, ей не находилось места применения, мы долго раздумывали, брать или не брать этот образец. Решили апробировать эту машину во время сирийского конфликта, она прекрасно себя показала. Именно это явилось толчком, чтобы мы лицом обратились к этой машине. Машина действительно оказалась по своему функционалу уникальной: возможности и танка, и боевой машины пехоты — все объединено в одном", — сказал он в интервью, опубликованном на сайте телеканала «Звезда».
"Уралвагонзавод", создавший первую версию боевой машины поддержки танков «Терминатор-1», предлагал эту БМПТ военному ведомству еще в 2000 году. В 2006 году УВЗ создал БМПТ «Терминатор-2», контракт на поставку которого Минобороны РФ подписало лишь 11 лет спустя в ходе форума «Армия-2017». Первым же покупателем машин типа «Терминатор» в 2011 году стал Казахстан.
Как заявляли в пресс-службе УВЗ, контракт на поставку «Терминаторов» Минобороны РФ будет выполнен в начале 2019 года.
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