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На видео показали испытания боевого беспилотника «Уран-9»
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На видео показали испытания боевого беспилотника «Уран-9» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В интернете появилось видео новейшей боевой беспилотной машины «Уран-9». Она преодолевает любые преграды, может действовать в разных погодных условиях.
Видео, подготовленное Минобороны Российской Федерации, показал телеканал «Звезда». Многофункциональный радиоуправляемый комплекс, кстати, можно будет увидеть и на Параде Победы в Москве. Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, впервые в параде примут участие не только робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», но беспилотники «Катран» и «Корсар».
Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для защиты личного состава от нападений неприятеля и вывода его из-под огневой атаки. Он может поражать не только военнослужащих, легкобронированную технику, но и тяжелые танки. На беспилотной машине установлены противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет.
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