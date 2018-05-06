На видео показали испытания боевого беспилотника «Уран-9»

В интернете появилось видео новейшей боевой беспилотной машины «Уран-9». Она преодолевает любые преграды, может действовать в разных погодных условиях.

Видео, подготовленное Минобороны Российской Федерации , показал телеканал «Звезда» . Многофункциональный радиоуправляемый комплекс, кстати, можно будет увидеть и на Параде Победы в Москве . Как сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства, впервые в параде примут участие не только робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», но беспилотники «Катран» и «Корсар».

Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» предназначен для защиты личного состава от нападений неприятеля и вывода его из-под огневой атаки. Он может поражать не только военнослужащих, легкобронированную технику, но и тяжелые танки. На беспилотной машине установлены противотанковые управляемые ракеты «Атака», 30-мм автоматическая пушка 2А72 и 7,62-мм пулемет.