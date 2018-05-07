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Североморцы почтили память защитников Заполярья в Долине Славы
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Североморцы почтили память защитников Заполярья в Долине Славы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Состоялся митинг с возложением венков и цветов к мемориалу, памятнику «Скорбящая мать» и могилам погибших красноармейцев.
Военнослужащие Северного флота приняли участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, которые ежегодно проводятся в Долине Славы в Мурманской области.
После встречи старшего военного начальника — заместителя командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Виктора Воронова — состоялся митинг, на котором выступили ветераны Великой Отечественной войны, представители командования Северного флота, областного правительства и Думы.
Митинг завершился возложением венков и цветов к мемориалу, памятнику «Скорбящая мать» и могилам погибших красноармейцев. Память павших почтили минутой молчания. Военнослужащие подводных сил и отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли торжественным маршем.
На площадке возле мемориального комплекса был развёрнут палаточный лагерь с полевой кухней для участников торжественно-памятных мероприятий, организованы выступления творческих коллективов, выставки исторического и современного вооружения, обмундирования и инсталляция упряжки олене-транспортного батальона времён обороны Кольского Заполярья.
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