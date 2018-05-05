В Израиле рассказали, что Москва отслеживает действия Тель-Авива в Сирии

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая — РИА Новости Израилю не нужно ставить российских военных в известность о своих операциях в Сирии : те видят и опознают израильские самолеты, но, согласно договоренностям, не вмешиваются в происходящее, рассказал в интервью РИА Новости бывший израильский министр обороны Моше Яалон

Принцип «не мешать друг другу» лежит, по его словам, в основе «механизма деконфликтизации», который действует почти три года и призван обезопасить обе страны от случайных столкновений и иных конфликтных ситуаций в Сирии.

"Это даже не координация. Русским не нужно координировать с нами свои действия, а нам — координировать с ними свои. Они и мы умеем опознавать самолеты друг друга. Мы в состоянии отличить сирийский Су-24 от российского Су-24… Точно так же они опознают наши самолеты и не вмешиваются", — сказал собеседник агентства, который участвовал в достижении договоренностей.

"Нам не нужно координироваться, сообщать в российский штаб о том, что мы собираемся нанести авиаудар. Мы понимаем, что они в состоянии опознать наши самолеты. Они не мешают нам, мы не мешаем им", — добавил он.

В зарубежных СМИ регулярно появляются сообщения о причастности ВВС Израиля к бомбежкам складов и автоколонн в соседнем государстве, в том числе уже после появления там российской авиации и средств ПВО. Израильтяне чаще всего оставляют такие публикации без комментариев, но всякий раз заявляют о готовности применить силу, если это потребуется для предотвращения военного присутствия Ирана на своих северных границах или попадания современного вооружения к враждебным радикальным группировкам.

Один из самых серьезных инцидентов произошел три месяца назад, когда в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе Пальмиры, а затем, потеряв истребитель F-16 от огня сирийской ПВО, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска , включая зенитно-ракетные батареи и объекты «иранского присутствия» в соседней стране.

Полный текст интервью читайте на сайте www.ria.ru в 10.00 мск.

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