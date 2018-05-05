Экс-главу военного полигона будут судить за продажу ракетных двигателей Украине

«Коммерсант». Перед судом предстанет Олег Пронин — бывший директор «Государственного казенного научно-испытательного полигона авиационных систем». На полигоне должны были разобрать 93 авиационные управляемые ракеты. Но их двигатели вместо утилизации продали на Украину — по 1,2 млн рублей за штуку.

По данным газеты, Пронин признал вину и дал показания против сообщников, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой Московской области . Дело его рассмотрят в особом порядке. Первое заседание назначено на 28 мая.

Обвинили его в соучастии в двух особо крупных мошенничествах (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в хищении оружия, комплектующих к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 226 УК РФ).

По данным ГСУ СКР, вменяемые Пронину преступления были совершены в рамках реализации федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2012 годы и на период до 2020 года». Его полигон в 2012-13 годах должен был разобрать 93 авиационные управляемые ракеты, а их запчасти передать на переработку ЗАО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации», вернув военному ведомству часть вырученных за лом цветных металлов средств.

На деле двигатели товарным поездом переправили на Украину под видом металлолома. Группа мошенников получила от посредника по 1,2 млн рублей за каждый. Двигатели в итоге оказались в запорожском ОАО «Мотор Сич» , которое ранее производило их как для российских, так и для украинских оборонных предприятий, а теперь для нужд Минобороны Украины либо на экспорт. Ущерб по делу следствие по результатам различных экспертиз оценило более чем в 160 млн руб.

Первым из участников группы в особом порядке был осужден предприниматель Михаил Дзама — ему дали два года за обналичивание полученных мошенниками денег. Предполагается, что после осуждения Пронина оба выступят свидетелями обвинения на основном деле о хищениях.