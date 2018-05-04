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Спортивный самолет упал в Оку у Дзержинска
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Спортивный самолет упал в Оку у Дзержинска 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Спортивный самолет упал в реку Ока около поселка Дачный городского округа Дзержинск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о происшествии поступило в 16:50 мск. По предварительным данным, в самолете находились двое мужчин, они были спасены местными жителями (рыбаками). Погибших и пострадавших нет.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.
Нижегородская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства, сообщила «ФедералПресс» старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.
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