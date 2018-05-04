Спортивный самолет упал в Оку у Дзержинска

Сообщение о происшествии поступило в 16:50 мск. По предварительным данным, в самолете находились двое мужчин, они были спасены местными жителями (рыбаками). Погибших и пострадавших нет.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения и сотрудники полиции.