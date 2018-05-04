Заслуженный пилот: Россия переживёт отказ от самолётов КБ «Антонов»

Украина пожаловалась на Росавиацию в Международную организацию гражданской авиации (ICAO). В Киеве возмущены одобрением эксплуатации самолётов разработки концерна «Антонов» без привлечения самой организации, что, по украинской версии, несёт «угрозу жизни, здоровью, экологии и инфраструктуре» стран, где они летают. В частности речь идёт об Ан-24, Ан-26, Ан-74, Ан-124-100 («Руслан»). Госавиаслужбы Украины напомнила об участии конструкторского бюро во время продления срока лётной годности во времена СССР, сообщает «Коммерсант».

Бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в эфире НСН предположил, что Россия вполне может отказаться от самолётов типа «Ан».

«Конструкции этих самолётов уже проданы-перепроданы. Сейчас очень сложно установить, кому принадлежат эти авторские права. Украина делает очередную попытку спросить с России, почему она эксплуатирует эти самолёты без тесного взаимодействия с Украиной. Я думаю, что ничего особенного она от этого не выиграет, потому что Россия может приостановить эксплуатацию всех самолётов типа «Ан». Здесь не будет больших экономических потерь. Конечно, обидно за большие грузовые самолёты, потому что они востребованы», — отметил эксперт.

Самолеты-гиганты «Руслан» объявили бойкот НАТО , а проиграла Франция По словам Олега Смирнова, такой шаг ударит и по Украине.

«Позиция Украины только удивляет. Вместо того, чтобы человеку, который ответственен за всё это, приехать в Москву , сесть за стол переговоров, они подали в суд. Суд — это дело, которое всегда работает на разрушение. От того, что они подали в суд, количество запасных систем не увеличится. Это нанесёт удар и по Украине. Будет урон и для нашего бизнеса, особенно грузового, но он будет незначительным, поэтому мы переживём», — отметил бывший заместитель министра.

В то же время, как подчеркнул Олег Смирнов, на Украине эксплуатация самолётов «Ан» уже приостановлена из-за экономической ситуации, что тоже повлияло на позицию Киева.

«Самолёт типа «Ан» и его модификации изготавливались и эксплуатировались всегда совместно. После того, как произошёл «развод» нашей страны, начались проблемы. Чтобы держать эти самолёты, и Украина, и Россия заключили соглашение о совместной эксплуатации и производстве некоторых деталей для самолётов и в РФ, и на Украине, включая строительство двигателей. В последнее время обстановка накалилась, потому что экономика развивается по-разному. Мы продолжаем эксплуатировать самолёты типа «Ан». Украина же уже прекратила эксплуатацию, потому что не может произвести необходимые запасные системы. Сейчас Украине опять неймётся. Причём она идёт на шаги не только в ущерб России, но и себе», — заключил в эфире НСН Смирнов.

Напомним, сейчас в РФ используется около 400 судов конструкторского бюро «Антонов». Такие данные были по состоянию на середину 2017 года, пишут «Дни.ру». Стоит отметить, что эти самолёты используются в том числе и для грузоперевозок. Например, Ан-124-100 «Руслан» летает по всему миру и доставляет грузы.