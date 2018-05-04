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Майские праздники не обошлись без происшествий.
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Майские праздники не обошлись без происшествий. 

Управа района Некрасовка 41 минуту назад
Фото: Капотнинский меридиан
За период с 30.04 по 02.05 вертолеты ГКУ Московского авиационного центра эвакуировали с мест происшествий семь человек в специализированные лечебные учреждения города Москвы.
В Юго-Восточном административном округе на улице Волгоградский проспект экипаж вертолета вместе с авиамедицинской бригадой спасал подростка 15 лет, который упал с высоты. С различными травмами пострадавший был доставлен в больницу.
Экипажи вертолетов ГКУ МАЦ круглые сутки находятся в боевой готовности и всегда прилетят на помощь тем, кому это необходимо, особенно, если среди пострадавших есть дети.
Напомним, в этом году Московский авиационный центр Департамента ГОЧСиПБ отмечает свой пятнадцатилетний юбилей.
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