Майские праздники не обошлись без происшествий.

За период с 30.04 по 02.05 вертолеты ГКУ Московского авиационного центра эвакуировали с мест происшествий семь человек в специализированные лечебные учреждения города Москвы

В Юго-Восточном административном округе на улице Волгоградский проспект экипаж вертолета вместе с авиамедицинской бригадой спасал подростка 15 лет, который упал с высоты. С различными травмами пострадавший был доставлен в больницу.

Экипажи вертолетов ГКУ МАЦ круглые сутки находятся в боевой готовности и всегда прилетят на помощь тем, кому это необходимо, особенно, если среди пострадавших есть дети.

Напомним, в этом году Московский авиационный центр Департамента ГОЧСиПБ отмечает свой пятнадцатилетний юбилей.