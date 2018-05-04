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В аэропорту Туношна открылась мемориальная доска в память о подвигах экипажей военной авиации
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В аэропорту Туношна открылась мемориальная доска в память о подвигах экипажей военной авиации 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В преддверии Дня Победы в аэропорту Туношна открылась мемориальная доска в память о подвигах экипажей военной авиации, базировавшихся на Ярославском аэродроме и совершавших отсюда боевые вылеты.
Церемония прошла в рамках торжественного митинга с участием ветеранов военной авиации, учащихся Туношенской школы — членов отряда «Юный друг полиции: высшая лига», представителей общественности. Ребята организовали у доски Вахту Памяти. Собравшиеся возложили к памятной доске цветы.
— История Ярославского аэропорта началась в 1941 году, — отметил генеральный директор ОАО «Аэропорт Туношна» Анатолий Козлов. — Он строился как стратегическая площадка для военной авиации. Сведений о функционировании аэродрома в годы войны немного, и наш долг — сохранить память об этом героическом периоде.
Согласно архивным документам, строительство аэродрома Туношное велось управлением аэродромного строительства НКВД. На 1 января 1942 года объект находился в составе 58-го района авиационного базирования. С апреля 1942 по октябрь 1943 года Туношное использовалось частями авиации дальнего действия: здесь базировались 455-й авиационный полк 36-й авиационной дивизии дальнего действия, 109-й авиационный полк дальнего действия, совершавший вылеты на уничтожение войск и техники противника.
В 1944 году на аэродроме переучивался на самолеты А-20-Ж летный состав 970-го бомбардировочного авиационного Городище-Сталинградского ордена Кутузова III степени полка 327-й бомбардировочной авиационной дивизии. Также в последние полгода войны Туношное было базой для частей 7-й воздушной армии, находящихся в резерве Ставки ВГК: 679-го и 716-го бомбардировочных полков, 118-й и 119-й дальнеразведывательных эскадрилий, 121-го авиаполка связи, 81-го санитарного авиаполка.
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