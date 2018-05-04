Какие уникальные военные базы есть у России

Россия обладает одной из лучших армий в мире, и содержание подобной военной машины, является для неё жизненной необходимостью. Качество и возможности российских Вооружённых сил определяются и через размещение хорошо оборудованных военных баз и объектов, как внутри страны, так и за рубежом. Они позволяют контролировать стратегически важные точки, как на суше, так и на море.

СССР обладал огромным количеством военных баз и объектов, абсолютно уникальных, в самых разных точках мира и внутри самой страны. Многие из них, в виду событий последних десятилетий и объективных причин не сохранились. К примеру, уникальные военные объекты на Кубе , во Вьетнаме , впечатляющая база для подлодок в Балаклаве.

Однако несмотря на естественную закрытость информации о военных базах современной России, мы знаем о ряде выдающихся ключевых военных баз, не только сохранившихся с советского времени, но и созданных уже в наши дни.

Крымский бастион Черноморского флота

Одним из уникальных военных объектов в Крыму была база в Балаклаве (объект 825 ГТС), представлявшая собой противоатомное укрытие для подлодок и превращенная 10 лет назад в военный музей.

Балаклавская бухта являлась частью большой военно-морской базы в Севастополе до 1990-х годов. Сейчас, несмотря на возвращение Крыма в состав России, восстановить уникальную бухту в Балаклаве невозможно (нецелесообразно) в виду несоответствия её размеров для современных типов подлодок. Однако самая главная база российского Черноморского флота в Севастополе сохранилась, и после возвращения Крыма приумножила свой потенциал.

База расположена на территории самого города, имеет несколько причалов в разных бухтах Севастополя и охраняется целым рядом систем защиты, в том числе, противолодочными и противоракетными заграждениями. Список кораблей, базирующихся в Севастополе просто огромен, что естественно для главной базы флота.

Ещё в 2010 году в трёх ключевых бухтах Севастополя базировались более 40 военных кораблей различных типов. Нельзя не признать, что огромное стратегическое значение Крыма и решение о его возвращении домой, были продиктованы именно соображениями военной безопасности, в том числе, фактом наличия ключевой базы Черноморского флота в Севастополе.

Арктический трилистник

Возросший интерес к арктическому направлению продиктован целым рядом стратегических обстоятельств. Это противодействие вооружённым силам государств НАТО , которые являются главными конкурентами для России в Арктике и всерьёз желают взять этот перспективный и уже в краткосрочной перспективе важнейший регион под свой контроль.

Также Арктика — поле битвы за огромные ресурсы Северного Ледовитого океана, минеральные ресурсы шельфа, рыбные, а также контроль над транспортными потоками Северного морского пути. В этой связи одним из направлений, где современная Россия занялась строительством современных военных баз, стала Арктика.

Ключевым объектом здесь, о котором имеется открытая информация, является созданная буквально в последние два-три года военная база на одном из островов архипелага земля Франца-Иосифа, получившая название «Арктический Трилистник».

Подобное название база заслужила благодаря форме главного жилищно-административного комплекса: основные корпуса здания соединены между собой, давая возможность военнослужащим и техническому персоналу взаимодействовать и перемещаться, не покидая помещения, что особенно важно в условиях сурового климата.

«Трилистник» это второй военный объект, созданный в Арктике за последнее годы. Эта база, объединенная одним зданием занимает площадь 14 тысяч кв.м, предназначена для обеспечения противовоздушной обороны страны. На архипелаге с 2014-го года развернуты соединения ПВО, которые требуют серьезного усиления группы российских войск на этом направлении.

Также, естественно, база в подобной локации будет способствовать развитию (и защите) судоходства на этом направлении.

Киргизия и Армения

Среди ряда военных объектов, баз и целых воинских контингентов, дислоцирующихся в ближнем зарубежье, стоит выделить российские военные базы в Армении и Киргизии. Важны они своими размерами, количеством и качеством воинского контингента, а также стратегическим значением.

Так, 102-я ордена Александра Невского военная база Южного военного округа в Армении, особенно в виду происходящих в этой стране событий, а также при обострении ситуации на Ближнем Востоке, крайне важна для обеспечения безопасности и интересов России на Кавказском и отчасти ближневосточном направлении.

База в Гюмри ещё с 2001 года насчитывает авиационную группу и 988-ой зенитно-ракетный полк. В состав авиационной группы базы входят 18 истребителей МиГ-29 и 16 вертолетов (как военно-транспортных, так и ударных). Численность личного состава базы — более 3000 человек, оснащенных большим количеством танков, БМП и артиллерийских систем.

Ираном. Также на базе в Гюмри и ещё на трёх объектах, дислоцированы силы (4500 человек) Пограничного управления ФСБ России , так как с 1992 года Россия осуществляет охрану границы Армении с Турцией

На среднеазиатском направлении, в достаточно неспокойной Киргизии у России имеется целый комплекс военных объектов в составе созданной в 2012 году Объединенной российской военной базы.

В число этих объектов входит стратегически важный военный аэродром (полноценная авиационная база) в Канте, 954-я испытательная база противолодочного вооружения ВМФ России на озере Иссык-Куль, узел связи Генштаба ВМФ России «Марево» (№338), обеспечивающий связь штабного руководства с подводными лодками боевого дежурства через диапазон сверхдлинных волн, а также сейсмическая станция.

На ключевом объекте базы — аэродроме Кант — проходят службу более 400 человек и базируются штурмовые самолёты СУ-25 и вертолёты МИ-8. Контроль над ситуацией в крайне опасном с точки зрения распространения терроризма среднеазиатском регионе жизненно важен для нашей страны.

В этом контексте трудно переоценить значение базы в Киргизии, а также 201-ой российской военной базы в Таджикистане , обеспечивающей контроль границы с Афганистаном

«Хмеймим»

Рассказывая о важнейших уникальных военных объектах, особенно созданных в последние десятилетия, нельзя не упомянуть о военной базе, служащие которой, непосредственно участвуют в боевых действиях и подвергаются ежедневной опасности.

Речь идет об авиационной базе ВКС России «Хмеймим», расположенной в Сирии , откуда осуществляются ключевые удары по исламистам и которая сама подвергается периодическим атакам.

Помимо прочего, «Хмеймим» находится в эпицентре возможного горячего противостояния между войсками коалиции во главе с США , войсками Израиля и российскими, сирийскими и иранскими силами (как мы видим, по последним событиям, такой вариант развития событий остается возможным).

База, созданная в 2015 года уникальна не только своим боевым потенциалом, но и тем, что является местом обкатки и испытания новейших самолетов (как например, СУ-57), вертолётов, возможно, беспилотников, систем обороны базы, систем ПВО.

В феврале 2016 на базе Хмеймим дислоцировалось 44 боевых самолета российских ВКС (правда, к 2017 году, их число было сокращено до 24 и ещё 24 боевых вертолётов). Сама база защищается от ударов с воздуха комплексами С-400 и «Панцирь» и охраняется специальными подразделениями морской пехоты Черноморского флота.