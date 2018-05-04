Танкер-химовоз, спущенный на воду заводом «Красное Сормово», передан заказчику 

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе ПАО «Завод «Красное Сормово».
Танкер-химовоз был спущен на воду в декабре прошлого года. В январе — марте были проведены швартовные испытания и выполнены отделочные работы на судне, а с открытием навигации состоялись ходовые испытания танкера на Чебоксарском водохранилище р. Волга.
«Балт Флот 19» стал четвертым из пяти танкеров-химовозов, переданных компании «БФ Танкер» в течение последних 6 месяцев. Порт приписки судна — «Большой порт Санкт-Петербург».
Напомним, согласно контракту, подписанному в конце 2016 года между компанией «БФ Танкер», «Государственной транспортной лизинговой компанией» (ГТЛК) и заводом «Красное Сормово», заказчик в 2017-2018 годах должен получить от сормовичей пять новых танкеров-химовозов проекта RST27М.
Пятый танкер «Балт Флот 20», спущенный на воду в феврале 2018 года, уже прошёл швартовные и ходовые испытания и будет передан заказчику в ближайшее время.