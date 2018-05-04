Вертолет Ми-171Е2 после модернизации стал быстрее и более грузоподъемным

УЛАН-УДЭ , 4 мая. / ТАСС /. Вертолет Ми-171Е2, выпускаемый на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг «Вертолеты России» ) после модернизации может быть использован в том числе в условиях высокогорья и жаркого климата. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе предприятия со ссылкой на официальный документ по результатам наземных и летных испытаний вертолета. "Московский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» ( госкорпорация Ростех ) выпустил акт подтверждения результатов наземных и летных испытаний многоцелевого вертолета Ми-171Е2 с модернизированной силовой установкой и несущей системой. Существенно увеличены крейсерская и максимальная скорость вертолета, скороподъемность, грузоподъемность", — сообщили в пресс-службе. Ожидается, что основными заказчиками вертолета станут госструктуры, специальные ведомства и службы (противопожарные и поисково-спасательные службы, службы авиалесоохраны МЧС и т. д.) стран ближнего и дальнего зарубежья. «Заинтересованность в поставке модернизированного вертолета Ми-171Е уже проявил ряд потенциальных заказчиков из разных стран мира», — отметили в У-УАЗ. Улан-Удэнский авиационный завод — одно из производственных предприятий холдинга «Вертолеты России». За 75 лет существования на заводе построили более 8000 летательных аппаратов. Сегодня завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171, Ми-171А2 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).