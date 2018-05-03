«Антонов» опубликовал видео полета модификации Ан-124 «Руслан»

Кадры показательного полета самолета АН-124-100 были сняты на выставке EurasiaAirshow в турецкой Анталье

Украинское госпредприятие «Антонов» на своем YouTube-канале разместило видео показательного полета коммерческого транспортного самолета АН-124-100. Кадры были сняты на выставке EurasiaAirshow, проходившей с 25 по 29 апреля в турецкой Анталье.

Ан-124-100 «Руслан» создан на базе военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» — самого тяжелого серийного транспортного самолета в мире, способного перебрасывать грузы до 120 тонн на дальность до 4 800 километров. В ходе модификации Ан-124-100 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, которые необходимы для осуществления коммерческих рейсов.