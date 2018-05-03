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«Антонов» опубликовал видео полета модификации Ан-124 «Руслан»
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«Антонов» опубликовал видео полета модификации Ан-124 «Руслан» 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Кадры показательного полета самолета АН-124-100 были сняты на выставке EurasiaAirshow в турецкой Анталье.
Украинское госпредприятие «Антонов» на своем YouTube-канале разместило видео показательного полета коммерческого транспортного самолета АН-124-100. Кадры были сняты на выставке EurasiaAirshow, проходившей с 25 по 29 апреля в турецкой Анталье.
Ан-124-100 «Руслан» создан на базе военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан» — самого тяжелого серийного транспортного самолета в мире, способного перебрасывать грузы до 120 тонн на дальность до 4 800 километров. В ходе модификации Ан-124-100 был приведен в соответствие с требованиями ICAO по безопасности гражданских самолетов, которые необходимы для осуществления коммерческих рейсов.
Разработчиком самолета Ан-124 является ГП «Антонов», которое после развала СССР осталось на Украине. Под давлением Киева предприятие было вынуждено отказаться от сотрудничества по самолету с Минобороны РФ, обязанности по продлению ресурса самолетов были возложены на ОАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина».
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