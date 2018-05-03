Эксперты прокомментировали причину крушения Су-30СМ в Сирии 

Сегодня в Министерстве обороны России сообщили о крушении многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-ВКС РФ в море возле берегов Сирии. Оба летчика не успели катапультироваться, так как до последнего пытались спасти свой самолет. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могло стать попадание в двигатель самолета крупной птицы.
По словам бывшего заместителя главкома Военно-воздушных сил генерал-полковника Николая Антошкина, у упавшего самолета, судя по всему, отказали оба двигателя. «Если в стаю врезались, то может такое случиться, а если одиночная птица попадает, то на втором двигателе можно лететь, выполнять задачу и возвратиться», — заявил он в беседе с агентством «Интерфакс». При этом генерал отметил, что если оба двигателя встали над морем на небольшой высоте, сохранить самолет было невозможно.
Такого же мнения придерживается и глава комитета Госдумы по обороне геренал-полковник Владимир Шаманов. «Высота не позволила реализовать те или иные намерения по спасению летательного судна», — сказал он. Выяснить причину крушения самолета позволит расследование, уверен он. Шаманов также напомнил, что экипажи всегда предпринимают попытки спасти самолет в подобных ситуациях.
Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой России Анатолий Квочур считает, что попадание птицы в двигатель действительно могло стать причиной авиакатастрофы. «Вполне возможно, что причиной трагедии стало попадание птицы. На приличной скорости попадание крупной птицы в воздухозаборник и дальше в двигатель — это разрушение», — заявил он. О подобных инцидентах Квочур знает не понаслышке — в 1989 он пилотировал МиГ-29 на выставке в Ле-Бурже, когда у самолета отказал один из двигателей. По одной из версий, причиной также стала попавшая в него птица. В считанные секунды летчик успел направить самолет в безлюдное место, после чего катапультировался почти у самой земли.
Главный редактор журнала «Арсенал отечества» Виктор Мураховский считает, что потеря Су-30СМ с экипажем — случайность. «Можно лишь сожалеть и признавать неизбежность риска полетов военной авиации, особенно учитывая ту интенсивность полетов, которая осуществляется с авиабазы в Хмеймим», — отметил он, сообщает РИА Новости.