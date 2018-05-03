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Конгресс США одобрл поставку в Бахрейн 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper
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Конгресс США одобрл поставку в Бахрейн 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности (DSCA) проинформировало Конгресс США по возможности продажи Королевству Бахрейн 12 ударных вертолетов Bell AH-1Z Viper. Кроме того Манама намерена приобрести 26 двигателей T-700 GE 401C (в т.ч. два запасных), 14 ракет класса «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и 56 неуправляемых ракет APKWS-II. Заказанное оборудование для вертолетов включает в себя 15 навигационных устройств INS/EGI, 12 устройств планирования миссии, 12 20-миллиметровых пулеметов M197, 30 компьютеров планирования миссии, 14 оптоэлектронных головок AN/AAQ-30, 26 нашлемных указателей цели Top Owl, 15 устройств определения «свой-чужой». APX-117, 15 детекторов выпущенных ракет и такое же количество комплектов радиоэлектронной борьбы. Общая сумма сделки оценивается в 911,4 млн долларов США. Главными подрядчиками станут Bell Helicopter и General Electric. Новые вертолеты дополнят и частично заменят эксплуатируемые ныне Cobra: 22 боевых AH-1E/F и 8 учебных AH-1P.
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