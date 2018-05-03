Шесть новых кораблей войдут в состав ВМФ до конца года 

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) РФ до конца года пополнится еще шестью новыми и четырьмя отремонтированными кораблями, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"До конца года моряки получат ещё шесть построенных и четыре отремонтированных корабля", — заявил Шойгу на селекторном совещании военного ведомства в четверг.
Он напомнил, что строительство, ремонт и сервисное обслуживание практически всей номенклатуры военных кораблей и судов в рамках госпрограммы вооружения осуществляет Объединённая судостроительная корпорация (ОСК).
"В марте компания передала флоту новое судно тылового обеспечения «Эльбрус». В апреле спущен на воду первый серийный базовый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов", — сказал министр.
Шойгу сообщил, что на селекторном совещании о ходе строительства и ремонта кораблей и подводных лодок доложит президент ОСК.