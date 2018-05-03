Пилоты бундесвера теряют лицензии для полетов

Недостаток средств, устарелое оснащение, самолеты, которые не могут подниматься в небо из-за технических дефектов, и пилоты с недостаточной практикой — такова ситуация в бундесвере незадолго до принятия Германией руководства над миссией НАТО в странах Балтии. Эти реалии описаны в ответе министерства обороны ФРГ на парламентский запрос оппозиционной фракции партии «Союз 90-х/Зеленые».

В частности, в ответе военного ведомства упоминается массовая потеря летных лицензий пилотами вертолетов из-за недостатка часов налета. Так, в 2017 году бундесвер покинули 19 вертолетчиков из 129, поскольку не смогли подтвердить необходимый минимум летной практики. В 2016 году из армии ушли 12 пилотов. Их лицензии не были обновлены после прохождения мероприятий профессиональной квалификации. Об этом сообщил министерский секретарь по обороне Петер Таубер (ХДС).

Причина недостатка летных часов у пилотов по-своему уникальна: отсутствие исправных боевых вертолетов в германской армии. Как машины типа «Тигр», так и транспортные вертолеты NH90 часто не могут быть задействованы для обучения и тренировок из-за технических неполадок. Уже в декабре стало известно, что бундесвер вынужден закупать полетные часы у немецкого автомобильного союза ADAC, который располагает флотом хорошо отлаженных машин и обученным персоналом. Однако тренировки в гражданских вертолетах не могут сравниться с полетами в военных машинах.

Нагрузка на оставшихся летчиков в последние годы катастрофически растет. Из-за недостатка сменщиков пилоты транспортных вертолетов NH90 и CH53, которые участвуют в операциях в Мали Афганистане , не могут воспользоваться положенной рекреационной паузой в 20 месяцев после четырехмесячной работы в этих странах. «Улучшения ситуации невозможно ожидать из-за опасного положения в Афганистане», — говорится в ответе министерства обороны оппозиционным политикам.

"Среди самых важных типов вертолетов все еще летает меньше трети из всех машин, находящихся в распоряжении бундесвера", — сообщает оборонный эксперт партии Агниешка Бруггер. Министр обороны Урсула фон дер Ляйен, по ее мнению, «не может урегулировать безысходную ситуацию с вертолетами». «Вместо отговорок и обещаний министр должна наконец-то предложить конкретные решения», — считает политик.

Недавно также обнаружились проблемы бундесвера с боевыми многофункциональными самолетами Eurofighter, танками типа «Леопард», подводными лодками и боевыми фрегатами. Об этом свидетельствует доклад министерства обороны ФРГ о состоянии германской армии.