СМИ: Китай перебросил на спорные острова Спратли ракетные комплексы

Малайзия и Вьетнам. Кроме Китая на Спратли претендуют Тайвань, Филлипины, Бруней

Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море.

Системы позволяют атаковать корабли в радиусе 295 морских миль, а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль, передает информагентство Nation News.

Операция по переброске всего комплекса заняла 30 дней.

Ранее на островах была размещена техника, способная создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок.

Пентагоне прокомментировали действия Китая и отметили, что дальнейшая милитаризация архипелага приведет к росту напряженности в регионе.

Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил, что Китай не нарушает никакие международные правила.