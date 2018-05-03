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СМИ: Китай перебросил на спорные острова Спратли ракетные комплексы
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СМИ: Китай перебросил на спорные острова Спратли ракетные комплексы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Кроме Китая на Спратли претендуют Тайвань, Филлипины, Бруней, Малайзия и Вьетнам.
Китай тайно установил противокорабельные крылатые ракеты и зенитный ракетный комплекс на трех форпостах, которые находятся на спорных островах в Южно-Китайском море.
Системы позволяют атаковать корабли в радиусе 295 морских миль, а также поражать воздушные цели на расстоянии 160 морских миль, передает информагентство Nation News.
Операция по переброске всего комплекса заняла 30 дней.
Ранее на островах была размещена техника, способная создавать помехи для систем связи и радиолокационных установок.
В Пентагоне прокомментировали действия Китая и отметили, что дальнейшая милитаризация архипелага приведет к росту напряженности в регионе.
Главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Александр Ломанов отметил, что Китай не нарушает никакие международные правила.
— Прежде всего, Китай ничего не нарушает, поскольку он не связан никакими обязательствами в этом вопросе. Никаких юридических проблем здесь нет. Неприятие США имеет другую природу — Спратли являются дополнительным элементом давления в комплексном споре с Китаем. Но любое давление Вашингтона рождает и встречные шаги Пекина, — пояснил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
Вечерняя Москва: последние новости
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