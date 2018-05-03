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СМИ: Китай перебросил на спорные острова ракетные комплексы
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СМИ: Китай перебросил на спорные острова ракетные комплексы 

Российская Газета 18 минут назад
Власти Китая перебросили на спорный архипелаг Спратли (Наньша) противокорабельные ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны. Материал об этом опубликован на сайте американского телеканала CNBC, передает ТАСС.
Сообщается, что указанные вооружения были в течение 30 дней доставлены на «три из четырех укрепленных форпоста к западу от Филиппин в Южно-Китайском море». Системы, о которых идет речь, якобы способны наносить удары по судам в радиусе почти 550 километров, а также поражать воздушные цели на расстоянии примерно 300 километров.
Дебаты о принадлежности островов долгие годы ведут с КНР ряд стран АСЕАН — Бруней, Вьетнам, Малайзия и Филиппины. Основной причиной напряженности являются попытки установить контроль за районом вблизи от Малаккского пролива. Через этот регион проходит около 60 процентов китайской торговли и до 80 процентов китайского импорта углеводородов.
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