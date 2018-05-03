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«Росатом» ликвидирует хранилище радиоактивных отходов в Петербурге
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«Росатом» ликвидирует хранилище радиоактивных отходов в Петербурге 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Госкорпорация «Росатом» организовала открытый конкурс на ликвидацию до конца нынешнего года специального хранилища радиоактивных отходов НИИ кораблестроения и вооружения Военно-морской академии ВМФ РФ (Санкт-Петербург) и реабилитацию прилегающей к хранилищу территории.
Согласно календарному плану, до конца декабря предстоит выполнить все этапы этих работ, от создания их проекта до утверждения НИИ кораблестроения и вооружения акта о завершении ликвидации спецхранилища и реабилитации прилегающей территории.
Здание специального хранилища радиоактивных отходов было построено в 1951 году. Оно предназначалось для приема, хранения, сортировки и подготовки к сдаче в специализированные организации источников ионизирующего излучения и радиоактивных отходов (ИИИ и РАО). В 1999 годы работы в спецхранилище были прекращены. К настоящему времени оно освобождено от ИИИ и РАО, которые сданы в Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» предприятия «Росатома» «РосРАО».
Объектом исследований НИИ кораблестроения и вооружения Военно-морской академии ВМФ РФ являются технологии создания подводных лодок и надводных кораблей, комплексов их оружия, в том числе ракетных, и вооружения, энергетика, корабельные системы автоматического управления, а также условия обитаемости личного состава. НИИ обеспечивает сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых организациями и предприятиями промышленности по государственному оборонному заказу, научное обеспечение эксплуатации кораблей, их вооружения и военной техники.
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