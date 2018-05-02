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Желаем быть десантниками
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Желаем быть десантниками 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
До 15 июля будут призваны в армию около 6 тысяч москвичей.
Призыв в этом году — юбилейный. Ведь в апреле Московскому горвоенкомату исполнилось 100 лет. И это не просто круглая дата.
— Горвоенкомат сыграл огромную роль при защите Москвы в 1941–1942 годах, — рассказывает кандидат исторических наук, историк Вооруженных сил Анатолий Тихомиров. — Благодаря военкоматам в считаные дни удалось мобилизовать для фронта сотни тысяч москвичей, включая бойцов народного ополчения. Военкоматы крайне важны и сейчас. Они не только ведут патриотическую работу, но и помогают получить воинскую специальность: водитель, водитель-электромеханик и т. д.
Этой весной, как предполагается, в армию призовут около шести тысяч горожан.
— Очень много москвичей хотят служить в ВДВ, в спецназе, на Черноморском флоте. Мы, по возможности, всегда отправляем. То есть если здоровье позволяет — призывник будет служить там, где хочет, — пояснил военный комиссар Москвы Виктор Щепилов. — Для этого необходимо на призывной комиссии в районе заявить о своем желании, и мы учтем это и сообщим на сборный пункт города Москвы.
Впрочем призывники из Москвы проходят военную службу во всех видах и родах Вооруженных сил. Большинство призывников — примерно 85 процентов — весной этого года будут служить на территории Западного военного округа, т. е. рядом с домом. Остальные — на Балтийском и Черноморском флотах. И только около 0,1 процента ребят попадают на Тихоокеанский флот. Служба в армии, напомним, сейчас длится всего один год.
ЦИФРА
12 научных рот создано в Вооруженных силах РФ. И большинство из них расквартировано в столице.
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