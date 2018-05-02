Учебный корабль «Перекоп» отправился на Бали 

Остров Бали — следующая остановка на пути российского учебного корабля «Перекоп». Одолев ровно половину пути — 20 тысяч километров от Кронштадта — он еще накануне прибыл в Индонезию.
Мощь российского флота оценили не только простые граждане этой страны, но и официальные лица. На борт поднялся командующий военно-морской базой Джакарты. Побывала на корабле и наш посол в республике Людмила Воробьева. По ее словам, такие визиты очень важны для обеих стран.
«Это полезно и для наших индонезийских партнеров — посмотреть на боевую мощь российского флота. Кроме того, корабль примет участие в международных учениях. Это тоже очень важно — показать наш флаг в этом регионе. Так что со всех сторон этот визит очень значим», — отметила посол России в Индонезии.
После путешествия по южным морям «Перекоп» ждут в Тихом океане. После захода во Владивосток кораблю предстоит первый в его истории проход по Северному морскому пути.
Накануне, пересекая экватор, экипаж «Перекопа» отметил День Нептуна.