Ещё
Учебный корабль «Перекоп» отправился на Бали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Учебный корабль «Перекоп» отправился на Бали 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Учебный корабль «Перекоп» отправился из столицы Индонезии Джакарты на остров Бали.
Остров Бали — следующая остановка на пути российского учебного корабля «Перекоп». Одолев ровно половину пути — 20 тысяч километров от Кронштадта — он еще накануне прибыл в Индонезию.
Мощь российского флота оценили не только простые граждане этой страны, но и официальные лица. На борт поднялся командующий военно-морской базой Джакарты. Побывала на корабле и наш посол в республике Людмила Воробьева. По ее словам, такие визиты очень важны для обеих стран.
«Это полезно и для наших индонезийских партнеров — посмотреть на боевую мощь российского флота. Кроме того, корабль примет участие в международных учениях. Это тоже очень важно — показать наш флаг в этом регионе. Так что со всех сторон этот визит очень значим», — отметила посол России в Индонезии.
После путешествия по южным морям «Перекоп» ждут в Тихом океане. После захода во Владивосток кораблю предстоит первый в его истории проход по Северному морскому пути.
Накануне, пересекая экватор, экипаж «Перекопа» отметил День Нептуна.
ТК «Звезда»: последние новости
Военные США останутся в Южной Корее даже после подписания мира с КНДР Британские истребители будут бороться «с агрессией» над Черным морем Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США начали военную операцию в Сирии200
Военные корабли НАТО вошли в Черное море273
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину103
Грузия определилась с российской политикой35
Терезе Мэй выставили ультиматум111
Видео
01:17
Почему отец Галкина скрывался десятки лет
Шоу-бизнес
01:07
В Киеве высказались о наличии в Донбассе Javelin
Армия Оружие
10:04
Конюхов рассказал о новых исследованиях
Общество
00:28
Конфликт в Донбассе перешел в горячую стадию
В мире Украина
01:18
Украина показала видео испытания комплекса «Ольха»
Войска Армия
00:54
Радикалы атаковали Париж коктейлями Молотова
В мире Статьи
02:56
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
Армия В мире
01:30
Экс-жена изложила версию расставания с Джигарханяном
Шоу-бизнес
03:15
МЧС экстренно обратилось к москвичам
Погода Катастрофы
04:25
Экономическая неизбежность: ЕС оставил Украину
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение