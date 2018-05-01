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Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем
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Британские истребители будут бороться с «агрессией» над Черным морем 

РИА Новости 19 минут назад
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Британские истребители «Тайфун» присоединятся к миссии воздушной полиции НАТО над Черным морем для борьбы с «потенциальной агрессией», сообщила пресс-служба Королевских воздушных сил Великобритании.
Во время официальной церемонии на румынской авиабазе Михаила Когэлничану представители НАТО аккредитовали британские истребители на участие в миссии по усилению авиационной полиции над Черным морем.
По мнению командующего Центром совместных воздушных операций на испанской авиабазе Торрехон генерала-лейтенанта Рубена С. Гарсия Серверт, подобные действия демонстрируют способность альянса к объединению.
Представитель Великобритании также подчеркнул необходимость патрулирования пространства над Черным морем для предотвращения возможных угроз.
"Такие миссии по охране воздушного пространства гарантируют, что мы способны быстро и эффективно бороться с любой потенциальной агрессией или угрозой Альянсу или его членам", — заявил посол Британии в Румынии Пол Бруммель.
С начала 2018 года разведсамолеты НАТО неоднократно пролетали у западных границ России. В конце января стало известно о миссии американского беспилотника RQ-4A Global Hawk над акваторией Черного моря у берегов Крыма.
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