Порошенко заявил об успешном испытании нового боевого модуля «Дуплет» 

Украина успешно провела испытания нового боевого модуля «Дуплет», написал президент страны Петр Порошенко в Facebook.
«Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания. Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь, как днем, так и ночью. Продолжаем работать над укреплением украинской армии», — следует из сообщения.
Ранее экс-командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Шилов [назвал] (https://rns.online/society/Eks-komandir-VSU-nazval-vidumkoi-rasskazi-o-silnoi-ukrainskoi-armii—2018-04-27/) выдумкой рассказы властей страны о сильной украинской армии, и что на самом деле она находится в плохом состоянии.