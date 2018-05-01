Порошенко заявил об успешном испытании нового боевого модуля «Дуплет»

Украина успешно провела испытания нового боевого модуля «Дуплет», написал президент страны Петр Порошенко в Facebook.

«Усовершенствованный боевой модуль «Дуплет», предназначенный для модернизации бронетехники, прошел успешные испытания. Житомирский бронетанковый завод значительно повысил характеристики боевого модуля и оборудовал его усовершенствованной системой огня, которая позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь, как днем, так и ночью. Продолжаем работать над укреплением украинской армии», — следует из сообщения.