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Ильхаму Алиеву показали новый корабль
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Ильхаму Алиеву показали новый корабль 

Мир24 35 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Центр строительства и ремонта судов, передает «МИР 24».
Глава республики ознакомился с новым кораблем. Судно оснащено совершенным навигационным оборудованием и радиотехнической связью, а также гидроакустической установкой. Палуба 62 метра, в морских условиях на нее могут приземляться вертолеты.
На прошлой неделе президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Орешкиным. На встрече обсуждались сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме и сфере инвестиций.
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