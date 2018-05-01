Ильхаму Алиеву показали новый корабль

Глава республики ознакомился с новым кораблем. Судно оснащено совершенным навигационным оборудованием и радиотехнической связью, а также гидроакустической установкой. Палуба 62 метра, в морских условиях на нее могут приземляться вертолеты.

На прошлой неделе президент Азербайджана провел переговоры с министром экономического развития России Максимом Орешкиным . На встрече обсуждались сотрудничество в сельском хозяйстве, туризме и сфере инвестиций.

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