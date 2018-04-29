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Для «Ратника-3» создадут новое оружие
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Для «Ратника-3» создадут новое оружие 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Об этом сообщает Интерфакс-АВН со ссылкой на информацию, поступившую из Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, входящего в «Ростех». Как пояснил главный конструктор по системе жизнеобеспечения боевой экипировки военнослужащих ЦНИИТОЧМАШ Олег Фаустов, будут разработаны новые или модернизированы старые элементы. «Если мы разрабатываем экипировку нового поколения, то в ней появятся новые функции», — цитирует его агентство.
При этом параметры нового вооружения для «Ратника» пропишет Минобороны РФ.
"Мы закончили научно-исследовательскую работу, в которой определили облик экипировки нового поколения, разработали проекты техзаданий на новые элементы. А вот дальше уже Министерство обороны их уточнит и поставит задачу по дальнейшей разработке", — сообщил Олег Фаустов.
Действующее поколение «Ратника» хорошо проявило себя в Сирии. Для этой экипировки тестировались автоматы АК-12, АК-15 и АЕК-971, которые уже поступили на вооружение.
Предполагается, что «Ратник-3» будет принят на вооружение к 2023 году. В новейшую экипировку может быть интегрирован экзоскелет, а также робототехнические комплексы. Ранее сообщалось, что некоторые образцы экзоскелетов для «Ратника-3» уже прошли испытания. С их помощью, например, можно эффективно стрелять из винтовки или пулемета одной рукой.
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