В Новосибирске отмечают 100-летие Приволжского и Уральского военных округов

На концерт были приглашены военные пенсионеры, ветераны, солдаты Центрального военного округа и призывники.

На базе новосибирского гарнизонного дома офицеров ЦВО прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Приволжского и Уральского военных округов. На сцене выступил военный духовой оркестр ЦВО под руководством Алексея Костенко

Музыканты исполнили такие композиции, как «Смуглянка», «Идет солдат по городу», «Песня о далекой Родине» и другие. На концерт были приглашены военные пенсионеры, ветераны, солдаты Центрального военного округа и призывники.

Военный духовой оркестр под руководством дирижера Алексея Костенко — лауреат различных всероссийских и международных премий. Так в 2016 году ансамбль Центрального военного округа стал победителем в конкурсе, проводимым Министерством обороны РФ , «Крымская весна» в номинации «Инструментальное исполнительство». 9 мая военный оркестр выступит на праздничном концерте в Новосибирске , посвященному 73 годовщине со Дня Победы.

Приволжский и Уральский военные округа были образованы 4 мая 1918 года. Позже они были объединены в период с 1989-1992 и 2001-2010 годах. На базе Приволжско-Уральского военного округа в 2010 году был создан Центральный военный округ.