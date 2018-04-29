Ещё
В Новосибирске отмечают 100-летие Приволжского и Уральского военных округов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Москву надвигается новый шторм
На Москву надвигается новый шторм

В Новосибирске отмечают 100-летие Приволжского и Уральского военных округов 

ТК «Звезда» 59 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
На концерт были приглашены военные пенсионеры, ветераны, солдаты Центрального военного округа и призывники.
На базе новосибирского гарнизонного дома офицеров ЦВО прошел праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня образования Приволжского и Уральского военных округов. На сцене выступил военный духовой оркестр ЦВО под руководством Алексея Костенко.
Музыканты исполнили такие композиции, как «Смуглянка», «Идет солдат по городу», «Песня о далекой Родине» и другие. На концерт были приглашены военные пенсионеры, ветераны, солдаты Центрального военного округа и призывники.
Военный духовой оркестр под руководством дирижера Алексея Костенко — лауреат различных всероссийских и международных премий. Так в 2016 году ансамбль Центрального военного округа стал победителем в конкурсе, проводимым Министерством обороны РФ, «Крымская весна» в номинации «Инструментальное исполнительство». 9 мая военный оркестр выступит на праздничном концерте в Новосибирске, посвященному 73 годовщине со Дня Победы.
Приволжский и Уральский военные округа были образованы 4 мая 1918 года. Позже они были объединены в период с 1989-1992 и 2001-2010 годах. На базе Приволжско-Уральского военного округа в 2010 году был создан Центральный военный округ.
ТК «Звезда»: последние новости
Установлено имя пилота, истребитель которого нашли в Санкт-Петербурге В истребительный авиаполк ЗВО в Курской области поступила партия многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ В ВКС завершился второй этап конкурса «Авиадартс-2018»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына23
Сели все: гаишников покарали за прокурора695
Ефремов вновь обматерил зрителей67
ФСБ обратилась к украинским браконьерам185
Армянская оппозиция перекрыла центр Еревана394
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение