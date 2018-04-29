Летающий танк — вариант 2.0: каким стал после реновации самый воюющий вертолет российской армии

Ми-35М — не столько обновленный, сколько радикально усовершенствованный и решительно модернизированный вариант знаменитого транспортно-боевого вертолета Ми-24.

Блестящие качества Ми-24 были подтверждены еще в Афганистане , не случайно он даже стал «персонажем» многих культовых кинолент той поры, причем, не только отечественных. Так в одной из частей пафосного заокеанского «Рэмбо» собранная киношниками копия нашего вертолета гоняет всесильного героя-одиночку по горам и степям. «Преемник» двадцатьчетверки — вертолет Ми-35М — способен поддерживать огнем с воздуха сухопутные подразделения, прицельно поражать бронетанковую технику, эвакуировать раненых с поля боя. Он с одинаковой результативностью может работать в условиях высокогорья и в жарком климате, напичкан современными системами навигации и целеуказания, готов к взлетам и посадкам с любых площадок, в том числе, неподготовленных.

В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» ее автор и ведущий Алексей Егоров не просто покажет нам эту боевую машину, но и испытает ее в самых различных условиях эксплуатации и боевого применения. Зрители программы увидят, как работают бортовые системы вертолета, оценят его маневренность и боевую нагрузку. Не обойдется и без стрельбы, взрывов, ракетных залпов — нынешняя «Военная приемка» будет ими напичкана до отказа.

Зубастый «Суперкрокодил»

На Ростовском вертолетном производственном комплексе «Роствертол» сейчас собирают сразу три линейки «милевских» машин. Это Ми-26 — самый большой вертолет в мире, это знаменитый Ми-28 «Ночной охотник» и тот самый Ми-35М. Машина, как уже было сказано выше, является дальнейшим развитием знаменитой марки Ми-24 различных модификаций, которая с 1970-х годов поступала на вооружение как соединений и воинских частей армейской авиации Вооруженных Сил СССР, так и шла на экспорт в различные страны мира. Подсчитано, что практически ни один военный конфликт не обходился без участия этого вертолета. Сейчас боевые традиции Ми-24 успешно продолжает машина 35-й серии.

К слову, на первый взгляд она не сильно отличается от предыдущего образца. Но это только внешне. На самом деле, как отмечает военный представитель на «Роствертоле» летчик-испытатель Сергей Котов , отличий немало, и ключевые из них связаны с внутренней «начинкой» вертолета. К примеру, на машине установлена гиростабилизированная обзорно-прицельная система ОПС-24Н, которая обеспечивает экипажу поле наблюдения в 360 градусов, способна видеть в тумане, дыму и, что особенно важно, пылевых бурях. К удобству летчиков — многофункциональные цветные индикаторы, сменившие архаичные стрелочные приборы. Кроме того, кабина адаптирована для применения очков ночного видения.

Серьезные изменения претерпел и состав бортового вооружения. В его комплект теперь входит двуствольная пушка ГШ-23Л калибра 23 мм, противотанковые ракеты «Штурм-В» или «Атака-М» либо блоки неуправляемых ракет (от двух до четырех). Общая боевая нагрузка этого «Суперкрокодила» (именем зубастого хищника еще в Афганистане звали Ми-24, а теперь название перекочевало и к машине обновленной серии) составляет полторы тонны при массе машины чуть более восьми тонн. Одних выстрелов к авиационной пушке вертолет может брать без малого тысячу штук. В общем, арсенал у летающего танка получается внушительным.

Броневик в воздухе

Как и в варианте Ми-24 машина 35-й серии выполнена в частично бронированном исполнении. Защищены кабина экипажа — по обоим бортам, днищу, лобовые стекла также бронированные. Под защитой и места для десанта: на дверях смонтированы съемные бронеплиты, броней подстрахованы пол и силовая установка. Вообще, при создании конструкции модернизированной машины было применено немало усовершенствований и новых подходов. Генеральный конструктор холдинга «Вертолеты России» Николай Павленко в качестве примера называет изменившуюся начинку лопастей. Они теперь изготовлены из композиционных материалов, что делает этот элемент винтокрылой машины более живучим: Даже при нанесении поражения такие лопасти способны сохранять свою несущую способность, позволяя вертолету долететь до места безопасного приземления. По словам Николая Павленко, применение лопастей новой конструкции также обеспечило и более высокие тяговые характеристики вертолета, увеличило высотность, а это, в свою очередь позволило сделать машину более эффективной для эксплуатации в горных условиях.

Положительно повлияло на работу экипажа и внедрение новой электронной аппаратуры. К примеру, упомянутый многофункциональный индикатор позволяет загружать карту, а также показывать объекты в увеличенной проекции. Он же выступает и в качестве прицела для автоматической пушки, четко следуя движению пульта. К слову, огневая мощь Ми-35 усилена за счет возможности применения штатного оружия личным составом, находящимся внутри десантного отделения. Для этого в иллюминаторах предусмотрен монтаж так называемых шкворневых установок, отрегулированных так, что стрелок ни при каких обстоятельствах не попадет в лопасти вертолета или в другую часть машины. Десантный отсек вообще сконструирован здесь максимально практично. Например, многочисленные кабели, трубопроводы не спрятаны внутрь обшивки, а располагаются в открытом виде. Это упрощает экипажу доступ к коммуникациям, позволяет выполнять необходимый ремонт в самых неприспособленных условиях, устранять повреждения даже находясь в воздухе. Немаловажен и фактор снижения веса: удаление обшивки облегчает вертолет, позволяя взять на борт заметно больший запас вооружения или боеприпасов.

Залпы из поднебесья

Новация винтокрылых машин последнего времени — применение уникальных систем ночного видения. У Ми-35М они также входят в стандартную опцию, причем используются на обычных «строевых» машинах. Уникальность этой аппаратуры в том, что помимо собственно обеспечения обзорности в темное время суток, она позволяет еще и с завидной точностью определять расстояние до целей (для этого у прибора имеется программа лазерного дальномера), производить полет в режиме огибания рельефа местности. Нельзя не сказать и о том, что прибор ночного видения, который используется на Ми-35. также применяется на Ка-52, на Ми-28Н, то есть он универсальный, а значит — менее дорогой.

Что еще выгодно отличает машину 35-й серии, так это высочайшая маневренность. Об этом говорят все летчики, которые опробовали эти вертолеты в небе, в том числе в районах боевых действий. По управляемости они близки к знаменитым Ми-28Н, славящимся своей невероятной маневренностью. Во всяком случае, воздушные кульбиты Ми-35 могут выделывать не хуже, чем легендарные «Ночные охотники». Два мощных двигателя, способные развивать до 2700 лошадиных сил каждый, обеспечивают вертолету стремительное ускорение из режима висения. Максимальная скорость, которую может достичь 35-й, составляет не менее трех сотен км/ч.

Конечно, ключевое предназначение этих машин — не в достижении скоростных рекордов, хотя это тоже важно, прежде всего, с точки зрения противозенитного маневрирования. Главное, чего ждут от «Летающих танков» — мощи их огня. Для вертолетов огневой поддержки разработана даже своя тактика боевого применения, получившая название «стрельба каруселью». Это когда нанесение ударов производится группой в несколько заходов. Что же касается применения противотанкового вооружения, управляемых ракет типа «Атака-М», то ей можно попасть в цель с дальности более 5 км. Ударом накрываются не только бронированные объекты, но и защищенные огневые точки, зенитные установки, и даже вертолеты противника. Боеприпас массой в полсотни килограммов никому не оставит шансов.