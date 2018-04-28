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Минобороны: Турция представит свою экспозицию на обороной выставке «Армия-2018»
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Минобороны: Турция представит свою экспозицию на обороной выставке «Армия-2018» 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Турция и еще семь иностранных государств уже подтвердили участие национальных экспозиций в Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Об этом сообщил в субботу замначальника Главного управления научно-исследовательской деятельности министерства генерал-майор Роман Кордюков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
"На сегодняшний день уже подтверждено участие восьми иностранных экспозиций: это Армения, Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан и Турция", — заявил он, подчеркнув, что речь идет именно об экспозициях, а не о делегациях. Всего же, министерство обороны РФ направило официальное приглашение в оборонные ведомства 128 стран. Кордюков отметил, что ожидается большая посещаемость мероприятия со стороны иностранных коллег.
Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу напомнил, что в 2017 году «Армию» посетили представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций.
Международный военно-технический форум «Армия — 2018» пройдет с 21 по 26 августа 2018 года в подмосковном парке «Патриот».
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