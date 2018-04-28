Противодиверсионный катер «Валерий Федянин» успешно поразил надводные цели в Баренцевом море

Моряки поразили мишени, имитирующие быстроходные катера условного противника на дистанции 10 кабельтовых, а также расстреляли макет плавающей мины.

Экипаж противодиверсионного катера Кольской флотилии разнородных сил Северного флота « Валерий Федянин » успешно провел первые стрельбы в прибрежных полигонах флота в Баренцевом море в рамках плановых мероприятий боевой подготовки.

Используя морскую тумбовую пулеметную установку калибра 14,5 миллиметров, моряки поразили мишени, имитирующие быстроходные катера условного противника на дистанции 10 кабельтовых, а также расстреляли макет плавающей мины. Уничтожение условных боевых пловцов и их носителей экипаж противодиверсионного катера выполнил из бортового гранатометного комплекса ДП-65.

Как заявил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга , после выполнения боевых упражнений катер «Валерий Федянин» вернулся в пункт постоянного базирования Полярный.

Четвертый по счету противодиверсионный катер проекта «Грачонок», предназначенный для отрядов по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами соединений и объединений Северного флота, прошел испытания и был принят в боевой состав Кольской флотилии разнородных сил Северного флота осенью прошлого года.

24 февраля 2018 года на катере прошла церемония имянаречения. В соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ России он был назван в честь командира отдельной Краснознаменной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковника Валерия Федянина, получившего смертельные ранения при выполнении гуманитарной миссии в сирийской провинции Хама.

Противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок» предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами и средствами в акваториях пунктов базирования и на ближних подходах к ним. Он способен развивать скорость до 23 узлов, имеет дальность хода более 200 миль. Катера данного проекта вооружены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.