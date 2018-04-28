В Санкт-Петербурге наградили победителей всеармейской олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда»: последние новости

Установлено имя пилота, истребитель которого нашли в Санкт-Петербурге

Экипажи Су-34 и Су-30СМ авиаполка ЮВО провели в небе над Кубанью воздушные бои с выполнением фигур высшего пилотажа