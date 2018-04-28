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В Санкт-Петербурге наградили победителей всеармейской олимпиады по военной истории
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В Санкт-Петербурге наградили победителей всеармейской олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Первое место в командном зачете заняла команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из Пензы.
В Петербурге в Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров национального этапа IV международной олимпиады по военной истории среди курсантов военных вузов.
Первое место в командном зачете заняла команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из Пензы, второе и третье места остались за коллективами юношей и девушек, представлявшими Военный университет из Москвы.
В личном первенстве победителем стал курсант Архат Коптуров из Военного университета.
Второе место занял курсант филиала Военной академии материально-технического обеспечения Иван Рыжов. Замкнула тройку призеров курсант Военного университета Маргарита Гордиенко.
В номинации «Справедливое и бескомпромиссное судейство» грамотой и ценным подарком был награжден заместитель председателя жюри полковник Александр Лапаев (Военная академия Воздушно-космической обороны, г. Тверь).
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