Новый самолет ТВС-2ДТС, создаваемый на смену Ан-2, будет называться «Байкал»

Максима Соколова. "Мы обсудили запуск производства нового самолета (ТВС-2ДТС — прим. ТАССС), его рабочее название «Байкал» — само родилось", — сказал Цыденов по итогам совещания, которое прошло в Улан-Удэ с участием министра транспорта РФ

Глава Минтранса России сообщил, что проект в начале мая планируется обсудить в Москве . «Мы обсуждали вопрос по использованию самолета с 2021 года (в 2021 году начнется серийное производство ТВС-2ДТС — прим. ТАСС) здесь, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В самом начале мая месяца в Минтрансе пройдет межведомственное совещание по данному вопросу, Алексей Цыденов будет представлять проект», — отметил Соколов.

ТВС-2ДТС, разработки ФГУП Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С. А. Чаплыгина ( г. Новосибирск ), станет заменой самолетам Ан-2, производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также выпускался в Польше ). Воздушное судно планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения сельскохозяйственных работ.

Впервые самолет был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в 2017 году. В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году, который проходил 15-16 февраля, было подписано пятистороннее соглашение между Минтрансом России, Минпромторгом России , правительством Бурятии , правительством Якутии и АО «Вертолеты России». Документ предусматривает организацию серийного производства легкомоторного самолета ТВС-2ДТС на У-УАЗ. Эксплуатантом выступит новая якутская авиакомпания «Полярные авиалинии»: в начале апреля Улан-Удэнский авиазавод и «Полярные авиалинии» подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов ТВС-2-ДТС.

Ранее директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщал, что стоимость нового воздушного судна составит от 150 до 180 млн рублей.