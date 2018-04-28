Эксперт: У России нет денег на новый авианосец 

В США предположили, что авианосец для России может построить Китай. Он придёт на смену тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на вооружении в РФ. Американские эксперты полагают, что в строительстве кораблей в России царит «полный бардак», что не позволит создать собственный достойный авианосец, а Китай произведёт его намного быстрее и качественней, сообщает The National Interest.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН объяснил, что Китай сейчас строит авианосец не для России, а для себя.
«Китай собирается строить собственный авианосец для себя. Это их собственный проект, который они практически на стапеля поставили и продолжают строительство. Они купили у Украины недостроенный советский тяжёлый авианесущий крейсер, который аналогичен «Адмиралу Кузнецову». Они его у себя достроили и на нём готовят палубную авиацию. Но они хотят иметь и авианосец, поэтому его разрабатывают», — отметил эксперт.
Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода! В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН заявил, что в РФ не хватает средств для строительства авианосца.
«Насколько я знаю, у нас все компетенции есть, а денег нет. Авианосец — это дорогое удовольствие. На него нужно иметь десятки миллиардов долларов, которые вкладываются в строительство», — пояснил НСН эксперт.
В то же время Виктор Мураховский обратил внимание на то, что «Адмирала Кузнецова» нельзя ставить в один ряд с авианосцами.
«В России нет ни одного авианосца. У нас есть тяжёлый авианесущий крейсер. Некоторые иностранные авторы пытаются поставить в один ряд с авианосцами и начать сравнивать, но это фальсификация. Основным ударным вооружением на «Кузнецове» являются противокорабельная крылатая ракета большой дальности. Проект этот создавался в советское время, чтобы в составе ударной группы был корабль, обладающий ударным вооружением дальнобойным и авиацией для обеспечения противовоздушной обороны этой группы. Назначение его перпендикулярно назначению американских авианосцев (у них нет своего ударного оружия — НСН). Отсюда и такие оценки. Это всё равно, что сравнивать велосипед с автомобилем», — заключил в эфире НСН Мураховский.
Напомним, скоро в РФ начнётся ремонт «Адмирала Кузнецова». Работы стартуют в мае 2018 года. Контракт был подписан между Минобороны и Объединённой судостроительной корпорацией. Известно, что во время ремонта ему установят новые зенитные ракетно-пушечные комплексы морского исполнения «Панцирь». Также авианесущий крейсер получит новое энергетическое оборудование. Об этом ранее рассказал заместитель главнокомандующего ВМФ Виктор Бурсук.