Эксперт: У России нет денег на новый авианосец

США предположили, что авианосец для России может построить Китай . Он придёт на смену тяжёлому авианесущему крейсеру «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на вооружении в РФ. Американские эксперты полагают, что в строительстве кораблей в России царит «полный бардак», что не позволит создать собственный достойный авианосец, а Китай произведёт его намного быстрее и качественней, сообщает The National Interest

«Китай собирается строить собственный авианосец для себя. Это их собственный проект, который они практически на стапеля поставили и продолжают строительство. Они купили у Украины недостроенный советский тяжёлый авианесущий крейсер, который аналогичен «Адмиралу Кузнецову». Они его у себя достроили и на нём готовят палубную авиацию. Но они хотят иметь и авианосец, поэтому его разрабатывают», — отметил эксперт.

Бывший замглавкома ВМФ: В США «Адмирала Кузнецова» отремонтировали бы за полгода! В свою очередь, бывший начальник международно-договорного управления Минобороны , генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН заявил, что в РФ не хватает средств для строительства авианосца.

«Насколько я знаю, у нас все компетенции есть, а денег нет. Авианосец — это дорогое удовольствие. На него нужно иметь десятки миллиардов долларов, которые вкладываются в строительство», — пояснил НСН эксперт.

В то же время Виктор Мураховский обратил внимание на то, что «Адмирала Кузнецова» нельзя ставить в один ряд с авианосцами.

«В России нет ни одного авианосца. У нас есть тяжёлый авианесущий крейсер. Некоторые иностранные авторы пытаются поставить в один ряд с авианосцами и начать сравнивать, но это фальсификация. Основным ударным вооружением на «Кузнецове» являются противокорабельная крылатая ракета большой дальности. Проект этот создавался в советское время, чтобы в составе ударной группы был корабль, обладающий ударным вооружением дальнобойным и авиацией для обеспечения противовоздушной обороны этой группы. Назначение его перпендикулярно назначению американских авианосцев (у них нет своего ударного оружия — НСН). Отсюда и такие оценки. Это всё равно, что сравнивать велосипед с автомобилем», — заключил в эфире НСН Мураховский.