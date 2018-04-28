Авиакомпания «Северсталь» заключила контракт на покупку 6 самолетов SSJ100

Авиакомпания «Северсталь» заключила контракт на покупку шести ближнемагистральных самолетов SSJ100 и в 2018 году начнет эксплуатацию первых лайнеров, говорится в сообщении «Северстали».

"Авиапредприятие «Северсталь» заключило контракт на покупку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 11 миллиардов рублей. Программа обновления авиапарка предприятия будет реализована до 2022 года. Уже на 2018 год запланирована поставка и ввод в эксплуатацию трех новых самолетов нового поколения", — говорится в сообщении.

Поставка первого самолета запланирована на октябрь 2018 года. Ввод в эксплуатацию — на ноябрь того же года. Самолет вместительностью до 100 пассажиров способен выполнять перелеты на расстояние более 4000 километров. Руководство авиапредприятия будет прорабатывать возможность открытия новых направлений на летний сезон 2019 года.

"По мере поставки новых современных самолетов, текущие суда будут выводиться из эксплуатации. Мы надеемся, что замена авиапарка позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины", — отметил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев