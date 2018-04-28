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Авиакомпания «Северсталь» закупит шесть самолетов Sukhoi Superjet 100 за 11 млрд рублей
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Авиакомпания «Северсталь» закупит шесть самолетов Sukhoi Superjet 100 за 11 млрд рублей 

Rambler News Service 41 минуту назад
Авиакомпания «Северсталь» заключила контракт на покупку шести самолетов Sukhoi Superjet 100 общей стоимостью 11 млрд руб., сообщили в «Северстали».
Программа обновления авиапарка предприятия будет реализована до 2022 года. Уже на 2018 год запланирована поставка и ввод в эксплуатацию трех самолетов нового поколения.
Поставка первого самолета запланирована на октябрь 2018 года, а ввод в эксплуатацию — на ноябрь того же года. Воздушное судно вместительностью до 100 пассажиров способно выполнять перелеты на расстояние более 4000 км. Как отметили в «Северстали», руководство авиапредприятия будет прорабатывать возможность открытия новых направлений на летний сезон 2019 года.
В 2017 году авиакомпания перевезла более 230 тыс. человек.
«Компания видит потенциал для дальнейшего развития, при этом уделяя большое внимание вопросам безопасности и комфорта пассажиров. Поэтому мы приняли решение об обновлении авиапарка предприятия. По мере поставки новых современных самолетов, текущие суда будут выводится из эксплуатации. Мы надеемся, что замена авиапарка также позволит обеспечить прирост пассажиропотока, а также придаст дополнительный стимул развитию туристической инфраструктуры Вологодчины», — отметил генеральный директор «Северстали» Александр Шевелев.
Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный пассажирский самолет нового поколения, разработанный и производимый компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi. Его первый полет состоялся в мае 2008 года.
Сейчас в авиапарке авиакомпании «Северсталь» семь самолетов CRJ-200 и Як-40. Из Череповца самолеты летают в Москву, Санкт-Петербург, Мурманск, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Апатиты, Великий Устюг, Анапу, Сочи, Геленджик, Симферополь, Советский, Бургас, Батуми. Кроме того, авиакомпания выполняет чартерные перевозки по всему миру.
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