Ещё
В американском самолете-заправщике обнаружили два изъяна
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В американском самолете-заправщике обнаружили два изъяна 

Российская Газета 39 минут назад
Фото: Российская Газета
Специалисты корпорации Boeing обнаружили в конструкции самолета-заправщика KC-46 два технических изъяна. В компании намерены оперативно их устранить.
О возникших проблемах сообщил заместитель министра ВВС США Мэтт Донован в интервью агентству Bloomberg. Он отметил, что два недостатка касаются системы заправки самолетов. Первый — экипаж порой не видит, как агрегат заправщика соединяется с приемным устройством самолета. И второй — подвесной агрегат может царапать детали заправляемых самолетов.
Корпорация Boeing пообещала исправить и переделать систему заправки KC-46. Кстати, работать над новым самолетом-заправщиком в корпорации начали в 2010 году. Тогда заключили контракт на сумму 35 миллиардов долларов. Компания должна была поставить 179 заправщиков. Первые планировалось передать в армию в 2016 году. Но сроки отложили. Теперь обещают к октябрю нынешнего года поставить восемнадцать KC-46.
KC-46 — военный самолет-заправщик и стратегический транспортный самолет. Разработан компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 767. Первый полет состоялся 25 сентября 2015 года. Экипаж — три человека: два пилота и оператор дозаправки. Максимальная скорость — 914 километров в час. Длина — 50,5 метра, размах крыла — 48,1.
Российская Газета: последние новости
В Петербурге откопали самолет времен Великой Отечественной войны В Петербург придет "убийца авианосцев" Обновленный ракетоносец Ту-22М3М получит оснастку Ту-160
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян142
Анонсировано повышение пенсионного возраста390
Известный режиссер разбился в ДТП7
Лавров сделал заявление года111
Медведев высказался об уходе на отдых251
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение