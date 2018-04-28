В американском самолете-заправщике обнаружили два изъяна

Специалисты корпорации Boeing обнаружили в конструкции самолета-заправщика KC-46 два технических изъяна. В компании намерены оперативно их устранить.

О возникших проблемах сообщил заместитель министра ВВС США Мэтт Донован в интервью агентству Bloomberg . Он отметил, что два недостатка касаются системы заправки самолетов. Первый — экипаж порой не видит, как агрегат заправщика соединяется с приемным устройством самолета. И второй — подвесной агрегат может царапать детали заправляемых самолетов.

Корпорация Boeing пообещала исправить и переделать систему заправки KC-46. Кстати, работать над новым самолетом-заправщиком в корпорации начали в 2010 году. Тогда заключили контракт на сумму 35 миллиардов долларов. Компания должна была поставить 179 заправщиков. Первые планировалось передать в армию в 2016 году. Но сроки отложили. Теперь обещают к октябрю нынешнего года поставить восемнадцать KC-46.

KC-46 — военный самолет-заправщик и стратегический транспортный самолет. Разработан компанией Boeing на базе авиалайнера Boeing 767. Первый полет состоялся 25 сентября 2015 года. Экипаж — три человека: два пилота и оператор дозаправки. Максимальная скорость — 914 километров в час. Длина — 50,5 метра, размах крыла — 48,1.