Вот все виды «умных» вооружений, которые будут представлены в Москве

Разработка Россией беспилотных комплексов была исключительно делом времени. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу объявил о том, что на параде в честь победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, проводящемся ежегодно в Москве на Красной площади, миру будут представлены новые технологии, разработанные сверхдержавой в последние годы.

Впервые было заявлено о «многофункциональной робототехнической боевой системе „Уран-9“, многофункциональном роботе „Уран-6“ и боевом среднем беспилотнике „Корсар“». Три платформы последнего поколения впервые появятся вместе с другими наземными и воздушными видами вооружения в доказательство того, что после небольшой «паузы» в выставлении военной мощи напоказ (достаточно вспомнить танк Т-14 «Армата») парад дня Победы снова становится ареной для демонстрации мускулов как своему народу, так и всему миру. В последние годы Российская федерация совершила большой прорыв в развитии широкой гаммы летающих, наземных и морских беспилотников, и эти платформы якобы уже «широко» применяются в операциях, проводимых на территориях военных действий, где Кремль разместил свои войска. Из трех названных Шойгу платформ, однако, лишь «Уран-6» — «разоруженный» — применялся в ходе операций в Сирии

Робот-«сапер» Уран-6 «Уран-6» — это роботическая многофункциональная система для удаления мин, произведенная для российских вооруженных сил «УПТК 766». Робот для разминирования на гусеничном ходу является техникой на дистанционном управлении, способной перевозить груз весом почти шесть тонн. Его длина составляет 4,45 метра, ширина — два метра, он оснащен четырьмя видеокамерами, предлагающими оператору диапазон обзора на 360 градусов оперативной области сзади и спереди. Изображения в реальном времени передаются его системе дистанционного управления. Он может применяться в операциях рекогносцировки и разминирования территорий, чтобы обнаруживать и удалять противопехотные и противотанковые мины, а также самодельные взрывные устройства.

Роботизированный танк Уран-9 Боевой многофункциональный робототехнический комплекс «Уран-9» представляет собой транспортное средство на гусеничном ходу, спроектированное для рекогносцировки и огневой поддержки в ходе противотеррористических миссий, а также в урбанизированной местности. Благодаря экипировке разнообразными видами оружия и сенсорами этот робот предназначен для оказания поддержки пехотным войскам при ведении боевых действий и сокращения и избежания потерь в наиболее трудные моменты наступления. Комплекс составляет 5,12 метров в длину, 2,53 метра в ширину и без снаряжения весит 10 000 кг. Он оснащен пунктом дистанционного управления для монтажа разнообразных видов вооружения и ракет среднего и мелкого калибра, в зависимости от требований операции на него можно монтировать четыре ракетных установки для запуска противотанковых ракет 9M120-1 «Атака» — по две на каждой стороне — а также ракеты 9M120-1. Пункт управления включает также 30 мм автоматическую пушку 2А72 для защиты от авиаударов и пулемет Калашникова ПКТМ 7,62 мм. Он может быть оснащен также реактивными пехотными огнеметами «Шмель-М» и ракетами земля-воздух «Игла».

Беспилотник «Корсар»

Кремль объявил, что производство беспилотных летающих аппаратов начнется с 2017 года, но лишь в этом году должен произойти переход к массовому производству этого среднего дрона. Однако производитель беспилотников, очевидно, приступил к массовому производству лишь в 2018 году. Стоит отметить, что Россия руководила большим флотом беспилотников на Украине и в Сирии — малой дальности «Элерон-3» и большой дальности «Орлан-10» и «Форпост». Последний является лицензированной копией израильского дрона. В российской армии существуют и беспилотники меньших размеров. Их отсутствие на параде удивительно в свете решения продемонстрировать в первую очередь другие беспилотные комплексы.