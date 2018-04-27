В Военной академии Генерального штаба состоялось очередное занятие учебного курса «Армия и общество»

Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации состоялось очередное занятие учебного курса «Армия и общество». С лекцией, посвященной роли и месту России в мировой политике, перед слушателями и научно-педагогическими работниками академии выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

В диалоговом режиме с аудиторией обсуждались вопросы внешней политики и национальной безопасности, различные факторы, влияющие на внешнеполитическое положение России.

Мероприятие способствовало углублению знаний обучаемых в вопросах внешней политики государства, развитию навыков анализа информации, формированию умения вести дискуссию и аргументированно отстаивать свою точку зрения, собственную позицию.