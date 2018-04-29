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МВАА приняла участие в церемонии награждения победителей всеармейского этапа Международной олимпиады по военной истории
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МВАА приняла участие в церемонии награждения победителей всеармейского этапа Международной олимпиады по военной истории 

ТК «Звезда» 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественную церемонию, которая проходила в Доме офицеров Западного военного округа, открыл начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
В Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров всеармейского национального IV Международной олимпиады по военной истории.
Торжественную церемонию открыл начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.
«Закончилась упорная борьба за звание лучших знатоков военной истории. Она прошла в доброй и дружеской обстановке, созданной теплом сердец михайловцев. Сегодня нет проигравших, каждый в этом зале победитель, каждый приобрел новых друзей, опыт и знания. Думаю, что вы не позволите фальсифицировать историю и, придя в войска, будите воспитывать подчиненных в духе любви к истории своей Отчизны. Сегодня произошло ещё одно замечательное событие, команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем финального этапа Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории, проходившей в г. Минске Республики Беларусь», — сказал Сергей Баканеев
На самую высокую ступеньку пьедестала почёта Олимпиады в абсолютном командном первенстве поднялась команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из г. Пензы, второе и третье место заняли команды юношей и девушек Военного университета из г. Москвы.
В абсолютном личном первенстве победителем по итогам Олимпиады стал курсант Архат Коптуров Военного университета (г. Москва).
Второе место занял курсант Филиала Военной академии Материально-технического обеспечения Иван Рыжов (г. Пенза). Третье место — у курсанта Военного университета Маргариты Гордиенко.
Также были награждены победители и призеры в личном первенстве по первому, второму и третьему турам и конкурсу капитанов. В командном первенстве победители и призеры по первому, второму, третьему турам, военно-исторической баталии и домашнему заданию.
Праздничная церемонии завершилась яркими, талантливыми выступлениями участников художественной самодеятельности Михайловской военной артиллерийской академии и других учреждений.
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