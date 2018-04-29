МВАА приняла участие в церемонии награждения победителей всеармейского этапа Международной олимпиады по военной истории

Торжественную церемонию, которая проходила в Доме офицеров Западного военного округа, открыл начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

В Доме офицеров Западного военного округа состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров всеармейского национального IV Международной олимпиады по военной истории.

Торжественную церемонию открыл начальник Михайловской военной артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев.

«Закончилась упорная борьба за звание лучших знатоков военной истории. Она прошла в доброй и дружеской обстановке, созданной теплом сердец михайловцев. Сегодня нет проигравших, каждый в этом зале победитель, каждый приобрел новых друзей, опыт и знания. Думаю, что вы не позволите фальсифицировать историю и, придя в войска, будите воспитывать подчиненных в духе любви к истории своей Отчизны. Сегодня произошло ещё одно замечательное событие, команда Михайловской военной артиллерийской академии стала победителем финального этапа Международной олимпиады курсантов образовательных организаций высшего образования по военной истории, проходившей в г. Минске Республики Беларусь », — сказал Сергей Баканеев

На самую высокую ступеньку пьедестала почёта Олимпиады в абсолютном командном первенстве поднялась команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева из г. Пензы , второе и третье место заняли команды юношей и девушек Военного университета из г. Москвы

В абсолютном личном первенстве победителем по итогам Олимпиады стал курсант Архат Коптуров Военного университета (г. Москва).

Второе место занял курсант Филиала Военной академии Материально-технического обеспечения Иван Рыжов (г. Пенза). Третье место — у курсанта Военного университета Маргариты Гордиенко.

Также были награждены победители и призеры в личном первенстве по первому, второму и третьему турам и конкурсу капитанов. В командном первенстве победители и призеры по первому, второму, третьему турам, военно-исторической баталии и домашнему заданию.

Праздничная церемонии завершилась яркими, талантливыми выступлениями участников художественной самодеятельности Михайловской военной артиллерийской академии и других учреждений.