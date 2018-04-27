Полярная гончая и повелитель ракет: уникальные военные тягачи

Разработку и производство техники для работы в сложных погодных условиях, непроходимые леса или арктическая целина, справедливо сравнивают с производством нового самолета.

Для того чтобы новая техника работала исправно и не подводила гражданских и военных операторов в самый нужный момент, всегда требуется решить массу вопросов, а некоторые технические решения приходится разрабатывать с нуля.

Сложность подхода

После того как участники первой советской послевоенной антарктической экспедиции познали сложности работы в условиях вечной мерзлоты, стало понятно, что простой доработкой сельскохозяйственных тракторов и грузовиков под арктические условия дело не ограничится.

Тягачи АТ-Т и оснащенные отвалами челябинские тракторы с поставленными перед техникой задачами справлялись лишь частично. Полярников сопровождали те же неприятности, что испытывают на прочность современных исследователей Арктики — низкие температуры, отказ ключевых узлов и агрегатов, срочный и плановый ремонт техники в условиях низких температур.

После неутешительных выводов об эффективности обычных гусеничных тягачей Институт Арктики совместно с Министерством тяжелого машиностроения разработали проект доработки тягачей АТ-Т под арктические условия. Ключевую элементную базу решили сохранить — новый вездеход «Харьковчанка», названный так за географическое расположение завода, оснастили доработанным 520-сильным дизельным двигателем, способным не просто сдвигать с места машину массой 35 тонн, но и «нести на спине» прицеп вдвое большей массы.

В 1959 году разработанная для полярных рейдов машина успешно выполнила первый марш-бросок с грузом и людьми, преодолев практически без поломок 2700 километров. В середине 70-х арктический вездеход было решено доработать — основные изменения коснулись эргономики: для удобства работы и быта полярников, для которых 20 квадратных метров внутри машины считались отелем люкс-класса, была разработана двухзонная кабина с отделениями для водителя и механика и жилым модулем.

Несмотря на то, что позднее эти машины были заменены на двухзвенные вездеходы ДТ-30, которые сослужили добрую службу не только гражданским исследователям, но и военным, гусеничные вездеходы «Харьковчанка» первого и второго поколений до сих пор используются полярниками в экспедициях и «уходить на пенсию» не собираются.

Полярная гончая

Над адаптацией колесных вездеходов к работе в условиях низких температур думали и военные. В середине 60-х для «северного» боевого дежурства был спроектирован и построен уникальный автомобиль — шестиколесный вездеход ЗИЛ Э-167. В целях экономии времени шестиколесный тягач не стали проектировать с чистого листа — базой для уникального вездехода послужил не менее интересный автомобиль — носитель первых советских крылатых ракет ЗИЛ 1Э5К. Первые данные об испытаниях вездехода воодушевили советских военных и серьезно напрягли вероятного противника — машина была способна не просто стабильно работать при температурах в минус 50 градусов, но и передвигалась по любому типу поверхностей, махом «перепрыгивая» через двухметровые рвы и небольшие болота.

Высокую подвижность многотонной конструкции обеспечивал не только огромный двигатель, потреблявший чудовищные по современным меркам 100 литров на 100 километров пути, но и огромные колеса с 12-слойной резиной и грунтозацепами, обеспечивавшие минимальное давление на грунт и максимальное пятно контакта, по сравнению со всеми построенными к тому времени грузовиками повышенной проходимости.

Колесная формула 6х6 и тяговитый двигатель позволяли автомобилю не только «вспахивать» снежную целину глубиной почти в метр с легкостью снегохода, но и позволяли без особых усилий взбираться на крутые подъемы под углом в 45 градусов. При этом разрыв привода о препятствие или повреждение редукторов оставались практически невыполнимой задачей даже для неопытного водителя — все элементы были надежно укрыты в специальных кожухах, а тестирование конструкции на болотистой местности показало, что зацепить элементы подвески не могут даже полуметровые пни или крупные камни.

Маневренность огромной машины обеспечивали специальные рулевые механизмы, которыми были оснащены как передние, так и задние колеса — благодаря такому решению 12-тонный грузовик мог разворачиваться буквально на «пятачке» — для полного разворота требовалось не более 10,5 метра.

Все решения, собранные в единый корпус, позволяли обеспечить дорожный просвет в 750-мм и способствовали комфортному размещению внутри 14 человек со всем необходимым для работы оборудованием. Из 2700 километров, пройденных в рамках испытательного пробега как по бездорожью, так и по болотам и снежным полям, машина ни разу не потребовала помощи буксиров, а единственным серьезным нареканием со стороны военных стала система охлаждения двигателя, которая долго не справлялась со своей задачей.

«Основной проблемой оставался перегрев двигателя. Дизельные агрегаты в конструкции этого типа могли прижиться гораздо лучше, но разработчиками были установлены два двигателя ЗИЛ-375, «детской болезнью» которых был перегрев. Именно эта ошибка с выбором силовой установки «попила» немало крови разработчикам, особенно когда дело касалось ремонта в 30-градусные морозы», — отметил в интервью сайту телеканала «Звезда» кандидат технических наук, инженер-двигателестроитель Сергей Кулешов

Необходимость использовать на труднопроходимых участках местности колесную технику не исчезла и в ХХI веке. Все лучшее от советских колесных вездеходов и современных технологий одновременно было реализовано специалистами автомобильного завода КамАЗ , представивших на выставке «Вузпромэкспо-2017» уникальный вездеход «Арктика», использовать который можно не только в условиях низких температур.

В конструкции нового вездехода реализована сочлененная рама, разработанная в двух вариантах с колесными формулами 6х6 и 8х8. Машина оснащена всеми возможными средствами автоматизации и позволяет автономно и комфортно работать даже при температурах в минус 60 градусов. Максимальная скорость машины, которую уже успели назвать «альфа-вездеходом» составляет 50 километров в час, а ее грузоподъемность составляет 13 тонн.

Гоночный ракетовоз

МАЗ-7310 (МАЗ-543) по праву считается одним из столпов советской «военной машины» и таким же символом советской военной мощи, как автомат Калашникова или танк Т-72. Этот тягач успел «примерить» на себя практически все виды современного вооружения — от артиллерийских систем до комплексов противовоздушной обороны.

С момента появления в 60-х годах МАЗ-543 превратился в настоящую легенду Вооруженных сил СССР, успев принять с десяток различных образцов вооружения, среди которых оказались ракета Р-17 оперативно-тактического ракетного комплекса «Эльбрус» и ОТРК «Темп-С», 300-мм реактивная система залпового огня «Смерч», пусковые установки комплекса противовоздушной обороны С-300 и артиллерийский комплекс «Берег».

Кроме того, МАЗ-543 до сих пор используется в Вооруженных силах Российской Федерации в качестве транспортно-заряжающей машины для системы противоракетной обороны А-135.

Этот тягач стал неприятным сюрпризом для зарубежных военных — впервые появившись на Параде Победы в 1965 году МАЗ-543 через четыре года был принят на вооружение и оказался идеальным средством для транспортировки вооружений во всех родах войск — платформу машины завод-изготовитель мог компоновать под любые «спецсредства», несмотря на то, что изначально машину разрабатывали для быстрой переброски баллистических ракет средней дальности.

Высокую подвижность автомобилю обеспечивает огромный дизельный двигатель с рабочим объемом почти в 40 литров. Работа с силовым агрегатом и коробкой передач позволила разработчикам «снять» с конструкции 525 лошадиных сил, благодаря которым МАЗ-543 оказался способен буксировать полуприцепы массой в 65 тонн.

За способность быстро набирать скорость и маневрировать огромный тягач часто называют «гоночным», однако неофициальное звание справедливо и для другой особенности МАЗ-543 — способности быстро останавливаться. Тормозной путь со скорости в 40 километров у машины массой более 20 тонн составляет всего 20 метров.

Свое неофициальное прозвище «Двуликий» МАЗ-543 получил за характерную форму кузова — в передней части машины возвышались две изолированных двухдверных кабины. За годы производства МАЗ-543 стал одной из самых массовых машины в Вооруженных силах СССР — всего с 1965 года было произведено более 1600 машин в различных модификациях.