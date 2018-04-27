Военный эксперт: на Параде Победы часть техники будет представлена необычно

На Красной площади прошла репетиция Парада Победы. Как было заранее объявлено, в состав колонны боевой техники входили автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К» и другие военные машины.

Всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.

"Из того, что нам показали, в том числе и на репетициях в «Алабино», можно сказать, что появились необычные для нас формы представления боевой техники. Так, некоторые изделия провозят на грузовиках, на платформах — беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы военного назначения, например «Уран-9», снегоходы. Также своим ходом прошел ряд образцов техники, которая раньше в параде не участвовала. Например, бронированный автомобиль «Тайфун-К». В авиационной части парада будет показана система «Кинжал» — это истребитель МиГ-31 с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой", — рассказал Виктор Мураховский.

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