Ещё
Военный эксперт: на Параде Победы часть техники будет представлена необычно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Военный эксперт: на Параде Победы часть техники будет представлена необычно 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
На Красной площади прошла репетиция Парада Победы. Как было заранее объявлено, в состав колонны боевой техники входили автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», зенитные ракетные комплексы С-400, бронеавтомобили повышенной защищенности «Тайфун-К» и другие военные машины.
Всего в военном параде на Красной площади в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано более 13 тысяч человек, 159 единиц вооружения и военной техники и 75 воздушных судов.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, военный эксперт Виктор Мураховский в эфире радио Sputnik оценил увиденное на репетиции.
"Из того, что нам показали, в том числе и на репетициях в «Алабино», можно сказать, что появились необычные для нас формы представления боевой техники. Так, некоторые изделия провозят на грузовиках, на платформах — беспилотные летательные аппараты, робототехнические комплексы военного назначения, например «Уран-9», снегоходы. Также своим ходом прошел ряд образцов техники, которая раньше в параде не участвовала. Например, бронированный автомобиль «Тайфун-К». В авиационной части парада будет показана система «Кинжал» — это истребитель МиГ-31 с аэробаллистической гиперзвуковой ракетой", — рассказал Виктор Мураховский.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — «ВКонтакте».
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!
РИА Новости: последние новости
Камчатские морпехи в День Победы покажут "комплекты солдат будущего" Военный эксперт: самолет Ту-22М3М усилит "стратегический кулак" России В Крыму обезвредили немецкую бомбу времен Великой Отечественной войны
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россиян ждут «бесплатные платежи»40
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна69
Поставим Макаревича на место361
Что Меркель отдаст за российский газ96
Майские законы отразятся на зарплатах россиян180
Видео
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
00:36
Россия впервые показала «Корсар»
Армия Оружие
В Сеть попали кадры убийства лидера йеменских хуситов
В мире Ближний Восток
Пилот экстренно посадил самолет на оживленное шоссе
Происшествия
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:12
«Русал» гневно отреагировал на сообщения западных СМИ
Компании Другое
03:27
Минздрав похвалился победой над пьянством
Общество
03:04
Прояснилась судьба впавшего в кому Джигарханяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение