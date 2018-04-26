В Хорошевке тожественно открыли мемориальную доску памяти Владимиру Судцу

Мемориальная доска памяти славному военному летчику и авиационному командиру, талантливому полководцу Владимиру Судцу появилась на улице Маршала Судца. Торжественное открытие состоялось на минувшей неделе.

Поприветствовав участников митинга, первый заместитель председателя Совета ветеранов Дальней авиации Виталий Бобров напомнил, что маршал Владимир Судец — единственный военачальник, ставший Героем Советского Союза, Народным Героем Югославии и Героем Монгольской Народной Республики.

В свою очередь председатель Совета ветеранов Дальней авиации, Заслуженный военный летчик Российской Федерации , генерал-лейтенант Михаил Опарин особо подчеркнул выдающуюся роль маршала на посту командующего Дальней авиации.

— При нем Дальняя авиация стала реактивной, сверхзвуковой, ракетоносной. В тяжелые годы (военные реформы Никиты Хрущева) Владимир Судец сумел не только сохранить боевую готовность Дальней авиации, но и усилить её боевую мощь, — рассказал Опарин.

Честь открытия мемориальной доски была представлена сыну маршала Владимиру и внуку, продолжателю военной династии семьи — кадету Арсению Судцу. В мероприятии приняли участие представители администрации Хорошевского района, командования и Совета ветеранов Дальней авиации, Московского городского комитета ветеранов войны, духовенства, ветераны войск ПВО, родные и близкие государственного деятеля, друзья и коллеги. На открытии памятной доски также присутствовала дочь Галина. (то)