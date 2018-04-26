В ВДВ стартовал конкурс «Армейский запас»

Особенностью проведения соревнований станет широкое применение имитационных средств, создающих обстановку, приближенную к боевой, с артиллерийскими и авиационными ударами условного противника, минированием местности и ведением огня из стрелкового оружия.
Сегодня в Воздушно-десантных войсках (ВДВ) стартовал конкурс подразделений материально-технического обеспечения (МТО) «Армейский запас».
Его финальный этап пройдет в период с 27 по 28 апреля на базе полигона Песочное Ивановского соединения ВДВ.
При решении заданий конкурса на подразделения тыла ВДВ будут постоянно воздействовать разведывательно-диверсионные группы условного противника, стремящиеся вывести из строя технику и вооружение, нарушить коммуникации.
Специальная комиссия Командования ВДВ в течение несколько дней будет оценивать действия военнослужащих на соответствие основному девизу состязаний «Выполнено десантниками, сделано с качеством!».
В течение трех дней пекари и повара ВДВ будут готовить к работе полевые кухни, современные полевые бани, организовывать помывку личного состава, стирку и обработку обмундирования.
В свою очередь другие службы МТО развернут полевые заправочные пункты и проведут заправку военной техники.
Специалисты ремонтных подразделений отработают вопросы, связанные с ремонтными и эвакуационными работами.
Особенностью проведения соревнований станет широкое использование имитационных средств, создающих обстановку, приближенную к боевой, с артиллерийскими и авиационными ударами условного противника, минированием местности и ведением огня из стрелкового оружия.
Во всеармейском конкурсе МТО ВДВ участвуют более 200 лучших специалистов, представляющих воинские подразделения, дислоцированные в Кубинке, Иванове, Туле, Пскове, Омске, Ульяновске, Новороссийске, Камышине, Уссурийске, Улан-Уде и Рязани.
В отборочных мероприятиях конкурса, проводившихся в период с января по апрель, принимало участие более 2000 десантников, выполняющих задачи МТО в своих соединениях и воинских частях ВДВ.