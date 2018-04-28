Министр обороны: Зачем бряцать оружием у дверей соседей?

Да, не все купленное вооружение Латвии — новое. Зато скоро у армии будут современные вертолеты. Всеобщего призыва не предвидится, зато школьников, студентов и всех желающих будут приобщать к военной грамотности и патриотизму. Россия своей непредсказуемостью не дает расслабиться, зато Латвия — одна из самых безопасных стран мира. Так считает министр обороны Раймонд Бергманис , который пришел на радио LR-4, чтобы ответить на вопросы ведущей передачи «Действующие лица» Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

Сам Раймонд Бергманис в советское время служил в роте химзащиты (по первому образованию он — химик), а потом десять с половиной лет — в латвийской армии, был награжден. На прошлой неделе министр посетил полигон в Адажи, прошел 5 км с рюкзаком, провел ночь с военными и признался: «Я не считаю себя физически слабым человеком, но это очень тяжелая профессия!». Бергманис приглашает всех желающих на два военных парада — 4 мая в Мадоне и 18 ноября в Риге : «Для меня это вызов, чем порадовать людей к столетию Латвии!»

О заявленных и непроведенных российских ракетных стрельбах. Если не выстрелили, значит, может быть всякое… У меня нет информации. Мы все время спрашиваем, но ответа нет. У нас есть только заявление, в котором записано, что это rocket testing. Можно думать, что тестировали что-то новое, но не получилось. При этом непонятно, если есть возможность стрелять в своих территориальных водах, зачем надо это делать в эксклюзивной экономической зоне Латвийской Республики?

Мы знаем из открытых источников, что недавно в Калининграде упал один из новейших вертолетов ВВС РФ, на учениях «Запад» выстрелили из вертолета несанкционированными ракетами — все это вызывает озабоченность. Поэтому и просим объяснить, чтобы мы успокоили наше общество. Ведь это связано с балтийским пространством, где ведется интенсивная коммерческая деятельность — самолетам и кораблям приходится объезжать опасные районы. Закрывают-то на длительное время: каждый раз — по 3 дня на 12 часов…

Думаю, российской стороне было бы интересно, если бы мы отправились в эксклюзивную экономическую зону России и стали бы там стрелять. Это не нарушает договоров, но зачем бряцать оружием у дверей соседей? Никакой военной нужды в этом нет… При этом информация обо всех учениях государств альянса НАТО доступна на сайте.

Об угрозах безопасности Латвии. Много чего происходит, но я бы хотел сказать о том, что редко упоминается: среда у нас очень безопасная… И тут символично заявление президента США на саммите Балтийских стран, что у нас очень безопасно, поэтому он приглашает инвесторов сюда. Но ко всему надо быть готовыми.

О бюджете обороны Латвии. 2% — это минимум, который должен быть в каждом государстве, чтобы там были качественные вооруженные силы. В Эстонии уже два года больше двух процентов. Польша приняла решение. В Литве идут разговоры об этом. И нам это надо. В этом году наш бюджет — 574 миллионов евро, в следующем году прописано 600 миллионов, в 2020 — 634 миллиона евро… Кстати, в будущем периоде планирования Еврофондов с 2020 года будут впервые выделены деньги на безопасность и оборону.

О военных заказах местным производителям. Это одна из моих больших целей. Во всем мире бизнес борется за военные заказы. Но когда люди всю жизнь работают в коммерции, они тяжело перестраиваются на мысли о военном секторе. Там есть нюансы, связанные с требованиями к безопасности. Надеюсь, в ближайшее время будем делать свои боеприпасы. Военную одежду в Латвии уже шьют. У нас отличное производство зимнего нижнего белья — это мечта рыболовов и охотников.

О том, что такое армия Латвии. У нас есть сухопутная механизированная бригада, Земессардзе, противовоздушная оборона, артиллерия (мы ее поднимаем с нуля), силы особого назначения, вертолетный флот. Также мы выполняем обязанности принимающей стороны контингента НАТО… По количеству военных мы идем к амбициозной цифре 6,5 тысячи, но на сегодня у нас служат около 5 тысяч 500 — 5 тысяч 800. Набрать нужное число непросто — здоровье и физическая подготовка зачастую подводят.

О закупке вооружения. Будем честны, не все купленное нами вооружение или оборудование — новое. Но в ближайшее время мы закупим три (а может, и четыре) новейших вертолета среднего класса. У военнослужащих есть очень важная функция по поиску пропавших и спасению людей. Так что вертолеты нужны нам не только для военных целей. Люди должны быть очень хорошо подготовлены, чтобы, скажем, снять человека с парома в бушующем море, потушить пожар, найти человека. Поэтому советские вертолеты давно пора менять…

Мы укрепляем и нашу противовоздушную оборону — радарные системы почти все закуплены. Есть наша RBS70 ближнего действия, мы закупили для них ракеты, которые хорошо себя показали на учениях. Подписали договор с Данией о покупке «стингеров». Работаем над тем, чтобы купить ПВО средней дальности.

О новобранцах. Приходит очень много молодежи. Поступают в Военную Академию учиться на офицеров, идут в Земессардзе — там примерно 60% моложе 35 лет… Многие наши союзники были удивлены, как эффективно работает наше Земессардзе. Обязательного призыва в армию в ближайшее время мы не рассматриваем.

О начальной военной подготовке в школах и вузах. Вчера на комиссии Сейма мы обсуждали «Учения государственной обороны» в школах. Скорей всего, их будут проводить специально обученные инструктора Яунсардзе. Но это не будет, как в советское время, когда собирали-разбирали автомат Калашникова. К слову, сегодня на вооружении — G36. Там будут проходить лояльность, патриотизм, укреплять физическую подготовку и лишь одним из направлений станет военная подготовка. Это важно, если люди хотят жить в этой стране. Работаем над тем, чтобы и в вузах готовить молодежь…

О добровольцах. В этом году начинаем проект для тех, кто хочется добровольно обучиться военному мастерству — пройти базовую школу в свое свободное время.

О зарплате военнослужащего. Минимальная плата, которую получает человек, как только приходит в армию — 850 евро на руки. Генерал, думаю, за тысячу получает. Зависит от стажа и других условий… С повышением зарплаты желающих служить стало больше. Мы ввели систему, что за участие в курсах по повышению военной образованности, растет зарплата. Если раньше не было конкурса в Школу инструкторов в Цесисе , где обучение проходит, то теперь люди звонят и просят устроить…

О латгальской роте. В плане правительства было прописано, что к концу 2018 года мы создаем в Латгалии роту профессиональных военнослужащих — мы ее быстро набрали. А теперь идем на развитие целого батальона. Перенимаем у Министерства образования помещения бывшего ПТУ — там будет хорошая военная база. Рядом школа и детский сад. Это создаст рабочие места. Кстати, лучшие результаты на учениях Земессардзе были у бригады из Латгалии — там люди очень патриотичные и ответственные. При этом у них одна из самых плачевных инфраструктур.

О боевой группе расширенного контингента НАТО. На сегодня здесь находятся более 1000 военнослужащих из шести стран. В этом году к ним добавятся военные из Словакии Чехии . Это становится полноценной боевой группой. Когда я ехал в 6 утра с учений на полигоне, был удивлен, что происходит на базе — все проснулись, бегают, ездят…

О военном городке Адажи. Это настоящий маленький городок, в котором живет более 3 тысяч военнослужащих. Я слышал много лестных слов от союзников. Они не верили, что мы за такое короткое время построили всю эту инфраструктуру. Когда проходила первая ротация и ко мне приехал командир испанской части, он сказал, что ему было легко мотивировать своих военнослужащих, потому что они видели, как строители работают даже по субботам и воскресеньям.

Об условном противнике. На любых учениях в любом государстве есть две стороны. В странах НАТО их обозначают цветами — синие и красные.

О беспилотных летательных аппаратах. В современном мире все это развивают. И мы. Надеюсь, у нас в этой сфере будет хорошее сотрудничество с местными компаниями, которые производят качественные аппараты (дроны).

О кибер-безопасности перед выборами. Об этом надо думать. И мы готовы к обороне. У нас есть подразделение кибер-защиты. Кибер-среда анонсирована, как пятая среда военных действий, в дополнении к сухопутной, морской, воздушной и космической… Помню, когда я впервые пришел в Кабинет министров, как министр обороны, это было сразу после нашего президентства в Евросовете , там была серьезная кибер-атака, но наши меры сработали.

О силе богатырской министра. Недавно я был приглашен на соревнования по пауэрлифтингу расширенного контингента НАТО и латышских военнослужащих. В перерыве решил попробовать. Был удивлен, что смог лежа дважды выжать 140 кг.